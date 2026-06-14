Železnice ukázali nočné vlaky novej generácie: FOTO Cestujúcich čakajú vlastné kúpeľne a hotelový komfort

BRATISLAVA - Večer sa pohodlne uložíte do postele, doprajete si osviežujúcu sprchu a ráno sa zobudíte oddýchnutí priamo v cieľovej stanici. Scenár, ktorý doteraz Slováci poznali skôr z luxusných zahraničných expresov, sa čoskoro stane realitou aj na našich tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na medzinárodnom veľtrhu Rail Business Days v Ostrave oficiálne predstavila novú generáciu nočného cestovania, ktorá nadobro pochová staré vozne z minulého storočia.
Národný dopravca reaguje na obrovský renesančný návrat nočných vlakov po celej Európe. Súčasný stav slovenskej flotily je totiž dlhodobo neudržateľný. ZSSK momentálne prevádzkuje 30 lôžkových vozňov, z ktorých väčšina bola vyrobená ešte v 80. rokokoch minulého storočia – chýba im klimatizácia a technicky dosluhujú. Železnice preto plánujú 20 najstarších kusov definitívne vyradiť a nahradiť ich úplne novým štandardom.
Nové vozne nasadia železnice ešte v priebehu tohto roka (2026). Luxus si ako prví užijú cestujúci na trasách Humenné – Košice – Žilina – Praha a Humenné – Košice – Žilina – Bratislava.
Hotelová izba na kolesách aj s kúpeľňou
Najväčším ťahákom nového dizajnu, ktorý vzniká v spolupráci s domácou ŽOS Vrútky, je radikálne zvýšenie komfortu. Zabudnite na stiesnené kupé a spoločné toalety na chodbe na konci vozňa.
Nová generácia vozňov prinesie na slovenské vnútroštátne trate kategórie ubytovania, aké tu doteraz nikdy neboli. Cestujúci budú mať k dispozícii luxusné apartmány s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Celý interiér je plne klimatizovaný, postele sú prispôsobené moderným požiadavkám a samozrejmosťou je bezdrôtové riešenie priestoru s dôrazom na maximálne súkromie.
„Nočné vlaky majú aj dnes svoje pevné miesto v európskej doprave. Ak ich chceme zachovať, musíme ich modernizovať. Dnes predstavujeme smer, ktorým sa chceme uberať – viac komfortu, viac súkromia a viac služieb pre široké spektrum cestujúcich,“ uviedol Miroslav Klich, člen predstavenstva ZSSK.