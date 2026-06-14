Nedeľa14. jún 2026, meniny má Vasil, zajtra Vít

Železnice ukázali nočné vlaky novej generácie: FOTO Cestujúcich čakajú vlastné kúpeľne a hotelový komfort

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: ZSSK)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Večer sa pohodlne uložíte do postele, doprajete si osviežujúcu sprchu a ráno sa zobudíte oddýchnutí priamo v cieľovej stanici. Scenár, ktorý doteraz Slováci poznali skôr z luxusných zahraničných expresov, sa čoskoro stane realitou aj na našich tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na medzinárodnom veľtrhu Rail Business Days v Ostrave oficiálne predstavila novú generáciu nočného cestovania, ktorá nadobro pochová staré vozne z minulého storočia.

Národný dopravca reaguje na obrovský renesančný návrat nočných vlakov po celej Európe. Súčasný stav slovenskej flotily je totiž dlhodobo neudržateľný. ZSSK momentálne prevádzkuje 30 lôžkových vozňov, z ktorých väčšina bola vyrobená ešte v 80. rokokoch minulého storočia – chýba im klimatizácia a technicky dosluhujú. Železnice preto plánujú 20 najstarších kusov definitívne vyradiť a nahradiť ich úplne novým štandardom.

Nové vozne nasadia železnice ešte v priebehu tohto roka (2026). Luxus si ako prví užijú cestujúci na trasách Humenné – Košice – Žilina – Praha a Humenné – Košice – Žilina – Bratislava.

Železnice ukázali nočné vlaky
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: ZSSK)

Hotelová izba na kolesách aj s kúpeľňou

Najväčším ťahákom nového dizajnu, ktorý vzniká v spolupráci s domácou ŽOS Vrútky, je radikálne zvýšenie komfortu. Zabudnite na stiesnené kupé a spoločné toalety na chodbe na konci vozňa.

Nová generácia vozňov prinesie na slovenské vnútroštátne trate kategórie ubytovania, aké tu doteraz nikdy neboli. Cestujúci budú mať k dispozícii luxusné apartmány s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Celý interiér je plne klimatizovaný, postele sú prispôsobené moderným požiadavkám a samozrejmosťou je bezdrôtové riešenie priestoru s dôrazom na maximálne súkromie.

Železnice ukázali nočné vlaky
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: ZSSK)

„Nočné vlaky majú aj dnes svoje pevné miesto v európskej doprave. Ak ich chceme zachovať, musíme ich modernizovať. Dnes predstavujeme smer, ktorým sa chceme uberať – viac komfortu, viac súkromia a viac služieb pre široké spektrum cestujúcich,“ uviedol Miroslav Klich, člen predstavenstva ZSSK.

Viac o téme: ModernizáciaVlakyZSSKNové
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Veľké ZMENY v doprave
Veľké ZMENY v doprave už o pár hodín! ZSSK predstavil nový GRAFIKON: PREHĽAD Nové spojenia aj úpravy časov
Domáce
Bizarný spor na hraniciach:
Bizarný spor na hraniciach: Slovensko zakázalo luxusné rakúske vlaky! Nasadiť museli autobusy
Domáce
Vlak sa zrazil s
Vlak sa zrazil s osobou! Doprava medzi Košicami a Kysakom bola prerušená
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pavol Dendis predstavil novú kolekciu: Nela Pocisková hviezdou večera, štýlová Kristína Sisková a ďalší
Pavol Dendis predstavil novú kolekciu: Nela Pocisková hviezdou večera, štýlová Kristína Sisková a ďalší
Zoznam TV
Čerstvo rozvedená Belohorcová: Veľké sťahovanie z Tenerife?!
Čerstvo rozvedená Belohorcová: Veľké sťahovanie z Tenerife?!
Prominenti
V Sade Janka Krála sa konal Petržalský hudobný stre(e)t
V Sade Janka Krála sa konal Petržalský hudobný stre(e)t
Správy

Domáce správy

FOTO Železnice ukázali nočné vlaky
Železnice ukázali nočné vlaky novej generácie: FOTO Cestujúcich čakajú vlastné kúpeľne a hotelový komfort
Domáce
Poslanci schválili NOVÝ cestný
Poslanci schválili NOVÝ cestný zákon: Orientujete sa v ňom a vnímate zmeny? KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Slovensko SPADLO v rebríčku
Slovensko SPADLO v rebríčku bohatstva krajín: Nelichotivý pohľad na tabuľku, veď sme takmer na DNE!
Domáce
Minister Drucker ocenil najlepších pedagógov a žiakov Slovenska: Pozrite si mená ocenených
Minister Drucker ocenil najlepších pedagógov a žiakov Slovenska: Pozrite si mená ocenených
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Od realitného magnáta až po Biely dom: Donald Trump oslavuje životné jubileum
Zahraničné
Pakistanská polícia nechtiac postrelila
Pakistanská polícia nechtiac postrelila malú Austrálčanku: Rodinné auto považovali za vozidlo páchateľov
Zahraničné
Karsten Wildberger
Nemecký minister pod paľbou kritiky: Písala zaňho prejavy umelá inteligencia?
Zahraničné
Britský premiér Keir Starmer.
Premiér Starmer víta Trumpov pokrok v mierovom procese s Iránom: Británia je pripravená pomôcť
Zahraničné

Prominenti

Ráchel Karnižová si opäť
Ráchel Karnižová si opäť dala zväčšiť zadok: Totálna Kardashianka... Nepreháňaš to už trošku?!
Domáci prominenti
Ťažko chorá Konvičková už
Ťažko chorá Konvičková už vyzerá lepšie: FOTO Pribrala!
Domáci prominenti
Eva Kristínová
Slovenská herečka pred smrťou: Už tu nechcela byť!
Osobnosti
Helena Krajčiová
Herečka Helena Krajčiová na sebe maká ostošesť: Pozrite FOTO, ako teraz vyzerá...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tracy Haslamová bola z
Rozhorčená žena: Drahú dovolenku jej úplne zničili! Hotel bol súčasťou domova seniorov s hlučnými ľuďmi
Zaujímavosti
Vedci objavili OBROVSKÝ poklad
Vedci objavili OBROVSKÝ poklad z dávnej minulosti: Neuveríte, kde sa ukrýval!
Zaujímavosti
Gynekológovia varujú pred trendom,
Gynekológovia varujú pred trendom, ktorý môže narušiť zdravie intímnych partií: Ženy, pozor!
vysetrenie.sk
Šokujúce zistenie vedcov: Olivový
Šokujúce zistenie vedcov: Olivový olej môže súvisieť s rastom rakovinových nádorov
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Ďalšie prekvapenie na šampionáte: Austrália zvíťazila nad Tureckom
MS VO FUTBALE 2026 Ďalšie prekvapenie na šampionáte: Austrália zvíťazila nad Tureckom
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Favorit s očakávanou výhrou: Škótom zaistil tesnú výhru hviezda Aston Villy
MS VO FUTBALE 2026 Favorit s očakávanou výhrou: Škótom zaistil tesnú výhru hviezda Aston Villy
MS vo futbale
Basketbalisti NY Knicks sa dočkali: Dlhé 53-ročné čakanie na titul v NBA je u konca!
Basketbalisti NY Knicks sa dočkali: Dlhé 53-ročné čakanie na titul v NBA je u konca!
NBA

Auto-moto

BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Motivácia a produktivita
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
O práci s humorom
Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Cestoviny

Technológie

Máš v telefóne malvér? Toto je 6 nenápadných signálov, že s tvojím Androidom nie je niečo v poriadku
Máš v telefóne malvér? Toto je 6 nenápadných signálov, že s tvojím Androidom nie je niečo v poriadku
Android
Palivo ako krv vojny. Dôstojník Azovu odhalil zákulisie ukrajinskej dronovej kampane proti ruskej logistike
Palivo ako krv vojny. Dôstojník Azovu odhalil zákulisie ukrajinskej dronovej kampane proti ruskej logistike
Moderná vojna a konflikty
Prečo niektoré liečby rakoviny časom zlyhajú? Vedci našli skrytú brzdu, ktorú si T-bunky zapínajú samy
Prečo niektoré liečby rakoviny časom zlyhajú? Vedci našli skrytú brzdu, ktorú si T-bunky zapínajú samy
Veda a výskum
Používaš Android Auto a mobil je horúci ako radiátor? Takto zabrániš zbytočnému prehrievaniu smartfónu
Používaš Android Auto a mobil je horúci ako radiátor? Takto zabrániš zbytočnému prehrievaniu smartfónu
Android

Bývanie

Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?

Pre kutilov

Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Pavol Dendis predstavil novú kolekciu: Nela Pocisková hviezdou večera, štýlová Kristína Sisková a ďalší
Slovenské celebrity
VIDEO: Pavol Dendis predstavil novú kolekciu: Nela Pocisková hviezdou večera, štýlová Kristína Sisková a ďalší
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Železnice ukázali nočné vlaky
Domáce
Železnice ukázali nočné vlaky novej generácie: FOTO Cestujúcich čakajú vlastné kúpeľne a hotelový komfort
Donald Trump
Zahraničné
Od realitného magnáta až po Biely dom: Donald Trump oslavuje životné jubileum
Poslanci schválili NOVÝ cestný
Domáce
Poslanci schválili NOVÝ cestný zákon: Orientujete sa v ňom a vnímate zmeny? KVÍZ preverí vaše vedomosti
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina žiada ďalšiu pomoc: Zelenskyj odhalil, čo bude požadovať od západných partnerov!

Ďalšie zo Zoznamu