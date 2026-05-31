FOTO Kto je tento fešák? Súkromie si prísne stráži, no patrí medzi najsexi slovenských hercov

BRATISLAVA - Chlapec s vážnym pohľadom a autíčkom v rukách dnes patrí medzi najväčšie herecké hviezdy Slovenska.
Sympatický herec pochádza z Bratislavy a už roky patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského divadla aj televízie. Vyštudoval herectvo na VŠMU a krátko po škole sa začal objavovať v divadelných predstaveniach, seriáloch aj filmoch. Diváci si ho okamžite obľúbili pre charizmu, hlas a elegantné vystupovanie.
Počas kariéry stvárnil množstvo výrazných postáv, no veľkú popularitu mu priniesli najmä historické a dobové seriály. Fanúšikovia ho poznajú aj z tanečnej šou Let’s Dance, kde viackrát ukázal, že mu okrem herectva nechýba ani pohybový talent.
Hoci patrí medzi najobsadzovanejších slovenských hercov, svoje súkromie si dlhé roky stráži. V rozhovoroch sa najčastejšie venuje práci, divadlu a projektom, na ktorých aktuálne pracuje. Aj preto okolo neho vznikol imidž tajomného elegána, ktorý patrí medzi najväčších lámačov ženských sŕdc na Slovensku. Mnohí sa však zhodujú, že už na detskej fotografii ho prezrádzajú typické oči a vážny pohľad.