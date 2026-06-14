Ráchel Karnižová si opäť dala zväčšiť zadok: Totálna Kardashianka... Nepreháňaš to už trošku?!

BRATISLAVA - Influencerka Ráchel Karnižová pokračuje vo zväčšovaní svojho pozadia pomocou výplní kyselinou hyalurónovou. Po ďalšej aplikácii je výsledok opäť výraznejší, no kým ona sama je nadšená, na sociálnych sieťach sa strhla vlna kritiky.
V apríli sme vás na Topkách informovali o rozhodnutí influncerky Ráchel Karnižovej zväčšiť si zadok. Nepodstúpila klasický zákrok, ktorým si väčšina žien necháva upraviť svoje pozadie, ale rozhodla sa pre DBL. Ide o výplň kyselinou hyaluronovou. „Mega som spokojná. Dlho som chcela klasické bbl, ale nemám dosť svojho tuku, plus ten efekt nie je tak dobrý, ako toto,” priznala vtedy.
Ako uviedla, naplánovala si až 3 sedenia, počas ktorých jej mali aplikovať 3 dávky. Už po prvom sedení bol vidieť markantný rozdiel. Ráchel sa však rozhodla ísť aj na tretie a jej zadok je opäť čoraz väčší. Ľudia už však nadtým krútia hlavou a pod jej najnovším príspevkom jej nový zadok skritizovali zas. „Bohužiaľ, vôbec to nevyzerá pekne ani prirodzene… dievčatá, prečo toto robíte? Kam sa vytratila prirodzenosť?“ pohoršila sa istá žena.
„Tak toto naozaj nie je pekné… je to vec názoru a vkusu, jasné… ale podľa mňa to po tej druhej aplikácii naozaj nevyzerá dobre… prvá bola super… druhá podľa mňa nie," pridala sa ďalšia. „Nepreháňaš to už trošku?" opýtal sa ďalší. Mnohí sa zhodujú, že sa začína podobať na Kardashianky. Do zadku jej majú vpichnúť celkovo 1000 mililitrov a cenovo to vychádza na zhruba 10 tisíc eur.
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