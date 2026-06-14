Ťažko chorá Konvičková už vyzerá lepšie: FOTO Pribrala!

BRATISLAVA - Speváčka Markéta Konvičková potešila fanúšikov novými zábermi. Mnohí si všimli, že po náročných rokoch spojených s liečbou pôsobí zdravšie a spokojnejšie.
Speváčka Markéta Konvičková prechádza už niekoľko rokov náročným obdobím spojeným so zriedkavým onkologickým ochorením. Liečba, ktorú podstupuje, sa výrazne podpísala nielen na jej zdravotnom stave, ale aj na vzhľade. Markéta už sedem rokov podstupuje hormonálnu liečbu, ktorá so sebou prináša viaceré vedľajšie účinky. Okrem zmien pigmentácie pokožky sa musí vyrovnávať aj s kolísaním hmotnosti.
V minulosti tak zažila obdobia výrazného priberania, ale aj výrazného úbytku váhy. Práve minulý rok pôsobila veľmi chudo, čo medzi jej priaznivcami vyvolávalo obavy. Zdá sa však, že v posledných mesiacoch sa jej darí opäť naberať energiu a vracať sa do lepšej formy. Nedávno si dopriala oddych na Sardínii, kam vycestovala spolu s rodinou. Zo slnečnej dovolenky zverejnila viacero fotografií, na ktorých zachytila krásy miestnej prírody aj romantické zákutia miest.
Fanúšikovia si však všimli predovšetkým to, že speváčka pôsobí spokojnejšie, zdravšie a celkovo sviežejšie než v minulosti. Pod príspevkami sa okamžite objavili povzbudivé komentáre. Mnohí jej odkázali, že jej mierne pribratie prospelo a dodalo jej zdravší vzhľad. Jedna z fanúšičiek jej napísala: „Vyzeráte veľmi dobre. Je vidieť, že ste trochu pribrali, a myslím to v tom najlepšom zmysle slova. Veľmi vám to pristane. Hlavne nech sa vám darí čo najlepšie.“
Speváčka na milé slová zareagovala úprimne a priznala, že na svojej váhe by ešte rada trochu zapracovala. „Ďakujem! Ešte by to chcelo dve až tri kilá navyše, aby som mala silu,“ odpovedala otvorene. Všetko nasvedčuje tomu, že sa jej zdravotný stav stabilizuje a darí sa jej nájsť rovnováhu.