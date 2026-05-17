Spoznávate dievčatko na FOTO? Vyrastala v televíznom prostredí, dnes ju pozná celé Slovensko!

BRATISLAVA – Rozkošné dievčatko s veľkými očami a širokým úsmevom by dnes spoznal len málokto. Už od detstva však vyrastalo v prostredí televízie, ku ktorej malo mimoriadne blízko. A hoci pôvodne stálo skôr v zákulisí, napokon sa z nej stala jedna z najznámejších tvárí ranného vysielania Markízy.
Sympatická brunetka pochádza z Bratislavy a televízne prostredie poznala už odmalička. Jej otec pracoval v Slovenskej televízii, a tak sa medzi štúdiami a kamerami pohybovala prakticky celé detstvo. Zaujímavosťou je, že pred kamerou pôvodne vôbec nechcela stáť. Vyštudovala odbor umelecký maskér a niekoľko rokov pracovala práve v televíznom zákulisí.
Neskôr však prišla ponuka z Markízy, ktorá jej úplne zmenila život. Diváci si ju najviac spájajú s reláciou Teleráno, kde dlhé roky tvorila obľúbenú moderátorskú dvojicu s Romanom Juraškom. Objavila sa aj v ďalších projektoch vrátane športovo-zábavnej šou Wipeout – Súboj národov.
V súkromí našla šťastie po boku manžela Richarda, s ktorým vychováva dvoch synov. Sama viackrát priznala, že práve rodina je pre ňu na prvom mieste a po rokoch intenzívneho televízneho života zatúžila po väčšom pokoji. Aj preto v roku 2024 prekvapila fanúšikov správou o odchode z televízie Markíza, kde pôsobila takmer dve desaťročia.