Katy Perry na Majstrovstvách sveta vo futbale: FOTO V divných šatách... Vyzerala ako trofej!

LOS ANGELES - Americká popová hviezda Katy Perry sa stala jednou z hlavných tvárí otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev sveta vo futbale. Fanúšikov zaujala nielen energickým vystúpením pred zápasom, ale aj extravagantným outfitom, ktorý podľa mnohých pripomínal slávnu trofej.
Majstrovstvá sveta vo futbale sa začali vo veľkom štýle. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila aj americká popová hviezda Katy Perry. Speváčka vystúpila tesne pred úvodným zápasom skupiny D medzi USA a Paraguajom na štadióne v Inglewoode pri Los Angeles, kde svojím energickým vystúpením rozprúdila atmosféru medzi desiatkami tisíc fanúšikov. Rodáčka z Kalifornie sa na pódiu predstavila po vystúpeniach amerického rapera Futurea a ďalších hudobných hviezd.
Počas ceremoniálu ju sprevádzal aj mladý spevák Tius Luka. Organizátori sa snažili vytvoriť veľkolepú šou pripomínajúcu najväčšie športové podujatia sveta. Pozornosť však neupútal len jej spev. Sociálne siete okamžite zaplavili fotografie jej netradičného outfitu. Speváčka si obliekla výrazné metalické šaty, ktoré podľa mnohých fanúšikov pripomínali samotnú trofej pre víťaza majstrovstiev sveta.
Atmosféra v Los Angeles bola od skorých popoludňajších hodín mimoriadne živá. K štadiónu smerovali tisíce fanúšikov z rôznych krajín, pričom viacerí prišli v originálnych kostýmoch. Medzi nimi nechýbali ani priaznivci prezlečení za Elvisa Presleyho, Georgea Washingtona, Strýčka Sama či Davyho Crocketta. Mnohí za vstupenky zaplatili stovky až tisíce dolárov, no zhodovali sa, že možnosť zažiť začiatok historicky najväčších majstrovstiev sveta za to stojí.
Okrem Katy Perry sa počas otváracieho programu predstavili aj juhoafrická speváčka Tyla, brazílska hviezda Anitta a LISA zo skupiny Blackpink. Na tribúnach nechýbali ani známe tváre zo sveta šoubiznisu vrátane Owena Wilsona, Paris Hilton či Sofíe Vergary. Organizátori už teraz lákajú aj na záverečný ceremoniál, ktorý sa uskutoční 19. júla. FIFA pri tejto príležitosti po prvýkrát vo svojej takmer storočnej histórii pripraví polčasovú šou podobnú tej zo Super Bowlu. Medzi hlavnými hviezdami majú byť Chris Martin zo skupiny Coldplay, Madonna a Shakira.
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