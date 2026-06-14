Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého má pokračovať v piatok

BRATISLAVA - Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v piatok (19. 6.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam P.
Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica navrhol na aprílovom pojednávaní vypočuť Daniela Tupého staršieho. Odôvodnil to tým, že poškodený sa stretol v roku 2006 s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, keď došlo k zmene vyšetrovateľa a odklonu od vyšetrovania.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.