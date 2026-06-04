Tri tváre markizáckej krásky: Noblesná Nemka, ošarpaná chudera a teraz... je z nej prostitútka!

BRATISLAVA - Keď sa herečka Adriana Novakov alias Astrid Höss objavila v seriáli Dunaj, k vašim službám, bola stelesnením elegancie a šarmu. Osud sa s ňou však nemaznal. Z krásnej Nemky z vyšších kruhov sa po pobyte v koncentračnom tábore stala zlomená žena a najnovšie skončila na Vydrici, kde bojuje o prežitie.
Postava Astrid, ktorú stvárňuje Adriana Novakov, prešla v seriáli Dunaj, k vašim službám azda najvýraznejšou premenou zo všetkých. Keď vstúpila do deja, bola sebavedomou, vzdelanou a príťažlivou Nemkou z vyšších spoločenských kruhov. Pohybovala sa medzi prominentmi, milovala vážnu hudbu a svojou eleganciou pútala pozornosť okolia.
Jej život sa však obrátil naruby po tom, ako sa Helge, herečke Jane Majeskej podarilo zvaliť na ňu podozrenie z plánovania atentátu na Adolfa Hitlera. Diváci boli dlho presvedčení, že Astrid za údajnú vlastizradu čakala smrť. Namiesto popravy ju však Nemci odviezli do koncentračného tábora. Keď sa po čase opäť objavila na obrazovkách, bola na nepoznanie. Zo ženy, ktorá si potrpela na eleganciu a luxus, sa stala vyčerpaná a špinavá tuláčka. Hrôzy, ktoré prežila, pripomína aj vytetované číslo na jej ruke – symbol utrpenia, ktorým si musela prejsť. „Pre mňa je Dunaj ako také slovenské Game of Thrones. Dunaj je taký istý, sú tam zlomové momenty, a ja sa z tohto titulu na to teším, lebo je to až nervydrásajúce,“ povedala herečka.
Najnovšie však jej osud nabral ďalší nečakaný smer. Astrid sa ocitla na Vydrici, kde si na živobytie zarába prostitúciou. Pre ženu, ktorá kedysi patrila k vyššej spoločnosti a žila úplne iný život, ide o obrovský kontrast. Práve tieto tri rozdielne podoby robia z Astrid jednu z najvýraznejších postáv aktuálnej série. Z elegantnej a vzdelanej Nemky sa stala obeť nacistického režimu a dnes je z nej žena, ktorá sa snaží prežiť v drsných podmienkach na okraji spoločnosti. Nezmeškajte seriál Dunaj, k vašim službám, ktorý vysiela TV Markíza každý utorok a štvrtok o 20.30. Možno práve najbližšie epizódy prinesú odpoveď na otázku, či sa Astrid podarí vzchopiť a nájsť cestu späť k dôstojnému životu, alebo ju osud pripraví o ďalšie ilúzie.
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