Tvrdá facka pre Slovensko: V pripravenosti na elektromobilitu pohorujúco zaostávame

BRATISLAVA - Elektrifikácia cestnej dopravy patrí medzi najefektívnejšie riešenia vedúce k podstatnému zníženiu emisií. Slovensko v pripravenosti na elektromobilitu výrazne zaostáva, poukázal na to prieskum PwC eReadiness. Hlavným problémom je vysoká cena elektromobilov a absentujúce priame štátne dotácie na kúpu elektromobilov. Cestná doprava podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu pritom vytvára takmer tri štvrtiny emisií v doprave, na Slovensku 97 %.
„V globálnom kontexte existujú tri hlavné opatrenia na zníženie emisií CO2 v doprave, a to znižovanie celkového objemu dopravy, prechod od menej ekologických foriem dopravy k ekologickejším riešeniam a optimalizácia cestnej, železničnej, leteckej aj lodnej dopravy z hľadiska ich environmentálnej efektívnosti, ako aj postupná zmena palivového mixu,“ uviedol Jens Hörning, líder pre automobilový priemysel v krajinách strednej a východnej Európy v poradenskej spoločnosti PwC.
Upozornil, že univerzálne a ekonomicky životaschopné „palivo budúcnosti“ pre všetky segmenty dopravy v súčasnosti neexistuje. Preto je nevyhnutné definovať samostatné, jasné, efektívne a ekonomicky životaschopné energetické cesty pre cestnú, leteckú, námornú a železničnú dopravu, aby sa mohli prijímať nákladovo efektívne opatrenia a obmedzila sa konkurencia medzi jednotlivými druhmi dopravy o rovnaké zdroje.
Hlavnou ekonomickou bariérou je vysoká cena elektrických vozidiel. „Slovensko patrí medzi málo krajín Európskej únie, ktoré neposkytujú priame nákupné dotácie ani iné podporné stimuly na obstaranie elektrického vozidla. Vysoká cena a neexistujúce štátne dotácie sú dôvodom, prečo je prechod na elektromobily náročný pre domácnosti, ako aj podniky,“ poukázal riaditeľ oddelenia auditu v PwC Slovensko Ivo Cupak. Ďalšími dôvodmi, ktoré podľa neho Slovákov odrádzajú od kúpy elektromobilu, sú doba nabíjania a dojazd.
Kľúčové riešenie pre dopravu
Elektrické autá sa podľa spoločnosti ukazujú ako kľúčové riešenie dekarbonizácie osobnej dopravy, pretože ponúkajú lepší výkon, nulové emisie z výfukov a nižšiu spotrebu zdrojov. Ich rastúca popularita v EÚ tento trend potvrdzuje. Napriek poklesu celkového počtu predaných automobilov predaj elektromobilov, naopak, rastie. V prvom štvrťroku 2026 bolo až 31 % novoregistrovaných áut v EÚ plne elektrických alebo plug-in hybridov.
Hörning poznamenal, že transformácia automobilového priemyslu na Slovensku už plne prebieha. „Predikcie celkového objemu výroby automobilov na Slovensku síce naznačujú skôr stagnáciu, no prechod na elektromobilitu zároveň otvára príležitosť lepšie využiť existujúce výrobné kapacity. Výroba plne elektrických a hybridných vozidiel na Slovensku už medziročne rastie približne o 15 % a všetky automobilky pôsobiace na Slovensku orientujú svoju produkciu týmto smerom,“ priblížil.
Tento trend podľa Hörninga potvrdzujú napríklad Jaguar Land Rover v Nitre, Kia so spustením výroby nových elektrických modelov, Stellantis s kombináciou plne elektrických a hybridných vozidiel, ako aj Volkswagen, ktorý pokračuje v elektrifikácii modelov vyrábaných na Slovensku. „Výrazným príkladom je aj Volvo v Košiciach, ktoré pripravuje výrobu výlučne elektrických automobilov. Otvorenou otázkou zostáva výroba batérií, ktoré sú kľúčovým komponentom elektromobility a predstavujú významnú časť nového hodnotového reťazca,“ dodal Hörning.