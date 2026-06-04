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MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj poslal Putinovi otvorený list! Vyzval ho na OSOBNÉ stretnutie

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Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/Roman Hanc)
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TASR, ČTK

MOSKVA/KYJEV - Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na Ruskom anektovanom Kryme dnes zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia. S odvolaním sa na úrady o tom informovali agentúry AFP a Reuters. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

21:42 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je kedykoľvek vítaný v Moskve, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Zelenského otvorený list, v ktorom navrhuje ukončenie vojny, prímerie a osobné stretnutie s Putinom. Informuje o tom agentúra AFP.

21:24 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.

21:15 Najmenej dvaja ľudia zomreli pri ruskom útoku na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Informuje o tom agentúra DPA.

21:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok poslal otvorený list prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.

20:26 Rusko musí posilniť svoju protivzdušnú obranu, uviedol prezident Vladimir Putin vo štvrtok počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). V stredu druhé najväčšie ruské mesto zasiahli ukrajinské drony. Informuje o tom agentúra AFP.

19:25 Ukrajina zasiahla ruskú hliadkovú loď v Azovskom mori a potvrdila poškodenie ropného terminálu v Petrohrade. Plavidlo dlhé takmer 50 metrov bolo zasiahnuté neďaleko osady Jurkine na Ruskom okupovanom Kryme, uviedol na Telegrame veliteľ Síl bezposádkových systémov Robert „Magyar“ Brovdi.

17:09 Satelitné snímky korvety Bojkij ruskej baltskej flotily potvrdzujú jej vážne poškodenie po rozsiahlom požiari po útoku dronov z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi zverejnil videozáznam zásahu krátko po útoku.

15:41 Švédsko zabavilo loď podozrivú z nelegálneho vývozu ukrajinského obilia z ruských okupovaných oblastí. „Toto je prvý prípad, v ktorom na základe žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc od ukrajinských prokurátorských orgánov súd v zahraničí schválil zabavenie lode, ktorá sa údajne podieľala na nelegálnom vývoze ukrajinských tovarov z dočasne okupovaných oblastí,“ uviedol generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.

13:24 Nemecko podporuje navrhovanú zmenu únijného práva, ktorá by vylúčila muža vo vojenskom veku zo získania takzvanej dočasnej ochrany v krajinách Európskej únie. Na rokovaní so svojimi kolegami v Luxemburgu to uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Práve o budúcnosti dočasnej ochrany pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou majú dnes ministri rokovať. Česko na stretnutí zastupuje minister Ľubomír Metnar.

12:06 Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stupňuje sabotážne a diverzné aktivity voči Poľsku a ďalším štátom regiónu Baltského mora, ktoré patria podľa Moskvy medzi najaktívnejších podporovateľov Kyjeva. Vyplýva to z novej štúdie štátneho Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM), na základe ktorej sa väčšina ruských hybridných operácií zaznamenaných v Európe sústreďuje práve na tento región.

10:10 Nemecký kancelár Friedrich Merz svojím návrhom, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie, povýšil debatu na úroveň lídrov, čo je veľmi dôležité. V rozhovore s novinármi zo združenia European Newsroom (ENR) to uviedol vplyvný nemecký europoslanec David McAllister, ktorý je šéfom zahraničného výboru EP. McAllister Merzov návrh privítal. Predstavuje podľa neho šancu pre Ukrajinu a Kyjev by ho mal podporiť.

9:35 Ukrajina v noci na štvrtok čelila útokom 293 ruských útočných dronov. Ruská armáda okrem toho do útoku nasadila aj jednu balistickú strelu Iskander-M, uviedla britská stanica BBC.

9:14 Jeden človek prišiel o život a ďalší traja utrpeli zranenia pri útoku ukrajinského dronu na prímestský vlak na anektovanom Kryme, oznámil Moskvou dosadený šéf polostrova Sergej Aksjonov. Predtým informoval o troch mŕtvych a siedmich ranených pri nočnom útoku na Simferopol.

8:01 Najmenej jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky na Záporoží a okolie tohto mesta na juhovýchode Ukrajiny, oznámil dnes náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Dvaja ľudia, 75-ročná žena a 45-ročný muž, utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Pavlohrad v susednej Dnepropetrovskej oblasti, uviedol náčelník správy regiónu Oleksandr Hanža. Pri ruskom útoku bol v okolí Kyjeva podľa miestnych úradov zranený vodič cisterny.

7:22 Ruské ostreľovanie ukrajinského Kramatorska zabilo najmenej troch civilistov a ďalších zranilo. Uviedol to včera popoludní šéf správy Doneckej oblasti Vadym Filaškin, podľa ktorého Rusi zasiahli obytné budovy v meste. Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe s odvolaním sa na úrady uvádza, že ruské útoky v ukrajinskej Doneckej, Chersonskej a Dnepropetrovskej oblasti zabili osem ľudí a desiatky zranili.

„Podľa prvých správ boli pri nepriateľskom útoku na nebytové budovy v Simferopole zabité tri osoby a ďalších sedem bolo zranených,“ napísal na Telegrame Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov. Neupresnil však, o aký druh útoku išlo.

Rusko na príkaz prezidenta Vladimira Putina začalo vo februári 2022 inváziu na susednú Ukrajinu, čím rozpútalo najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa odhadov si vyžiadal životy státisícov vojakov a tisícov civilistov vrátane žien a detí. Ukrajina sa agresii bráni s pomocou západných spojencov vlastnými útokmi, ktoré smerujú okrem iného aj na ruskú ropnú infraštruktúru.

Médiá v stredu uviedli, že útok ukrajinského dronu na autobus v meste Jenakijeve v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti, ktorý išiel z Moskvy do Simferopolu, si vyžiadal sedem obetí a ďalších 11 zranených. Ďalšie dve obete si vyžiadal iný útok na ruskú Smolenskú oblasť. Takmer 60 ukrajinských dronov v stredu útočilo aj na Petrohrad, pričom zranili niekoľko ľudí a poškodili viacero objektov.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
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