Fico ostro reaguje na maďarského premiéra: Prestaňte so siláckymi rečami, susedíte so Slovenskom!

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) označil slová maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou, za silné reči. Pripomenul zároveň, že Maďarsko na severe susedí so suverénnou Slovenskou republikou. „Silácke reči“ podľa neho nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie a je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus. Fico to uviedol na sociálnej sieti.
„Za silné reči svojho kancelára zaplatilo aj Nemecko. Nezískalo miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Takéto medzinárodné zlyhanie, takej obrovskej a silnej krajiny, sa nedá vysvetliť,“ vyhlásil.
Podotkol tiež, že ďalší a ďalší premiéri volajú po dialógu medzi EÚ a Ruskom. Nemecké firmy podľa neho „utekali“ na samit do ruského Petrohradu. „Sám som veľakrát hovoril, že po skončení vojny si pôjdu všetci nohy polámať, ako budú šprintovať naspäť na ruský trh. Asi by som nemal moje názory vyslovovať predčasne,“ poukázal.
Výroky maďarského premiéra odmietol aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) a označil ich za absurdné a popierajúce históriu. Magyar vo štvrtok pri príležitosti výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 podotkol, že Maďarsko je „jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou“. Preto sú podľa jeho slov potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.