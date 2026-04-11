Dvojitá tvár hviezdy Dunaja: Na obrazovkách utrápená, v realite riadna kosť! Veď posúďte sami...

BRATISLAVA - Herečka Adriana Novakov, ktorá je známa najmä ako Astrid Höss zo seriálu Dunaj, k vašim službám, opäť prekvapila. Kým v dejovej linke pôsobí jej postava dramaticky a prechádza náročným osudom, v súkromí ukazuje úplne inú stránku – oddýchnutú, spokojnú, mimoriadne atraktívnu a hlavne sexi.
V seriáli sa jej postava herečky Adriany Novakov po dramatických udalostiach a odhalení Helgou na čas vytratila z deja. V aktuálnych epizódach 14. série sa však Astrid nečakane vrátila, hoci v úplne inej podobe, než ju diváci poznali. Jej návrat sprevádza tajomstvo a otázky, čo všetko sa s ňou počas jej neprítomnosti udialo.
Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!
Popri náročnom pracovnom období si však Novakov dopriala oddych na Madeire. V čiernych dvojdielnych plavkách ukázala dokonalú postavu a okamžite si získala pozornosť. K fotografiám, ktoré uverejnila na sociálnu sieť, pridala aj úprimný odkaz o vďačnosti: „Tento mesiac začal vo veľmi rýchlom tempe, hlavne v tom pracovnom, ale cítim veľkú vďačnosť za to, čo sa mi v živote teraz deje…“ napísala herečka, ktorá zároveň pripomenula, že si treba vážiť aj bežné veci v živote. Doplnila tiež, že úspech a pracovné príležitosti nevníma ako samozrejmosť a nezabúda byť vďačná aj za maličkosti, ktoré tvoria každodenný život.
Zatiaľ čo jej seriálová postava Astrid prežíva dramatické zvraty, v realite si Adriana život užíva plnými dúškami.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%