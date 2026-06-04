Smutný koniec úspešnej misie: Sonda na Marse stratila energiu! NASA priznala definitívnu stratu

WASHINGTON - Po šiestich mesiacoch bez kontaktu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu oficiálne ukončil misiu sondy MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), ktorá od roku 2014 skúmala atmosféru Marsu. Informuje o tom agentúra AP.
Sonda prestala komunikovať 6. decembra 2025 po tom, čo preletela poza Mars a vyšla z rádiového tieňa. Podľa telemetrických údajov sa dostala do rýchlej rotácie, ktorá narušila jej orbitu a vyčerpala palubné batérie. Odborná komisia NASA neskôr dospela k záveru, že činnosť sondy už nie je možné obnoviť. Podľa NASA zostane sonda na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Nebude však predstavovať riziko pre ostatné misie. Príčina zlyhania sondy sa stále vyšetruje.
Sonda MAVEN počas svojej činnosti významne prispela k poznaniu vývoja atmosféry Marsu, sledovala tamojšie počasie a v minulom roku pozorovala aj medzihviezdnu kométu, povedala Tiffany Morganová z NASA. Zároveň slúžila ako komunikačný uzol pre rovery Curiosity a Perseverance. NASA uviedla, že pokračovanie prenosu dát zabezpečia ďalšie štyri sondy – dve americké a dve európske.
Sondu vyniesla do vesmíru 18. novembra 2013 raketa Atlas V a k Marsu dorazila 22. septembra 2014. Pôvodne mala fungovať jeden až dva roky, ale dáta nakoniec posielala viac ako desať rokov.