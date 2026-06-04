Úrady sú v panike: Po 60 rokoch sa objavil nebezpečný parazit! Požiera mäso zaživa, prenášaju ho muchy

AUSTIN - Americké úrady potvrdili návrat nebezpečného parazita, ktorý bol v krajine naposledy zaznamenaný v 60. rokoch minulého storočia. Jeho larvy sa živia živým tkanivom zvierat a môžu spôsobiť aj ich smrť.
Nebezpečný návštevník sa objavil po desaťročiach
Spojené štáty čelia návratu parazita, ktorého sa podarilo pred desaťročiami takmer úplne odstrániť. Odborníci potvrdili výskyt parazitickej muchy New World Screwworm (NWS), ktorej larvy napádajú živé tkanivo teplokrvných živočíchov.
Americké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že nákaza bola potvrdená u trojtýždňového teľaťa v texaskom meste La Pryor, približne 50 kilometrov od hranice s Mexikom. Ide o prvý zaznamenaný prípad na území Spojených štátov od roku 1966.
Larvy napádajú otvorené rany
Parazitická mucha kladie vajíčka do otvorených rán alebo slizníc zvierat. Po vyliahnutí sa z nich objavia stovky lariev, ktoré sa začnú živiť živým tkanivom hostiteľa. Ak sa napadnuté zviera nelieči včas, následky môžu byť fatálne. V prípade teľaťa z Texasu našli veterinári larvy v oblasti pupka.
Šírenie sa približovalo k hraniciam USA
Podľa informácií BBC sa parazit počas uplynulého roka postupne šíril územím Mexika. Americké úrady sa preto snažili pripraviť na možný návrat nákazy, keďže počet prípadov rástol aj v krajinách Strednej Ameriky. Ministerstvo poľnohospodárstva tvrdí, že prijaté opatrenia dokázali oddialiť príchod parazita do Spojených štátov približne o jeden rok.
Obavy rastú medzi farmármi
Návrat parazita vyvolal znepokojenie najmä medzi chovateľmi hospodárskych zvierat. Odborníci upozorňujú, že rozsiahlejšie šírenie by mohlo spôsobiť výrazné hospodárske škody. Hrozí pokles počtu chovaných zvierat, zníženie produkcie hovädzieho mäsa a následne aj rast cien pre spotrebiteľov.
Riziko pre ľudí je nízke
Parazit síce môže napadnúť aj človeka alebo domáce zvieratá, zdravotnícke úrady však zdôrazňujú, že takéto prípady sú mimoriadne zriedkavé. Zároveň ubezpečujú verejnosť, že výskyt parazita nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť potravín.
Okolo ohniska vzniká karanténna zóna
Keďže sa parazit najčastejšie šíri presunom infikovaných zvierat, federálne aj texaské úrady okamžite zavádzajú ochranné opatrenia.
V okolí miesta nákazy vzniká monitorovaná a karanténna zóna s polomerom približne 20 kilometrov. Veterinárne tímy budú v oblasti intenzívne kontrolovať hospodárske zvieratá.
Proti muche nasadzujú milióny sterilných samcov
Jednou z najúčinnejších zbraní proti parazitovi je netradičná biologická metóda. Vedci vypúšťajú do prírody obrovské množstvo sterilných samcov. Samičky sa totiž počas života pária iba raz. Ak sa spoja so sterilným partnerom, nakladú neoplodnené vajíčka, z ktorých sa nevyliahnu ďalšie larvy. Práve táto stratégia zohrala kľúčovú úlohu pri likvidácii parazita v Spojených štátoch v minulom storočí.
Spor o rýchlosť reakcie
Ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová uviedla, že odborné tímy už pôsobia v južnom Texase a situáciu monitorujú priamo v teréne. Chovateľov zároveň vyzvala, aby svoje zvieratá pravidelne kontrolovali a okamžite hlásili podozrivé prípady.
Nie všetci sú však s reakciou federálnych úradov spokojní. Texaský komisár pre poľnohospodárstvo Sid Miller podľa agentúry Reuters kritizoval postup ministerstva a označil ho za príliš pomalý. „Namiesto využitia všetkých dostupných nástrojov sa ministerstvo pohybovalo príliš pomaly a spoliehalo sa len na čiastočné riešenie, ktorého úplná realizácia potrvá celé roky,“ vyhlásil Miller.