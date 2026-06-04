AKTUÁLNE Tragédia na východe: Auto vyletelo z cesty a vrazilo do betónového piliera! Neprežila jedna osoba

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
HRABUŠICE - Pri tragickej dopravnej nehode medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami prišla o život jedna osoba. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií malo osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do betónového piliera železničného podchodu. Vozidlo sa následne vznietilo,“ uvádza. Polícia nehodu dokumentuje. Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.