Elektrodom sťahuje z predaja PROBLÉMOVÝ výrobok: Dôvodom je bezpečnostné RIZIKO! Nemáte ho doma?

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia varuje spoločne s obchodom NAY pred používaním problémových detských vysielačiek. Výrobky nevyhoveli požiadavkám technickej normy a predstavujú bezpečnostné riziko.
Spoločnosť NAY a. s. varuje pred ďalším používaním výrobkov „vysielačky OTL Technologies Bluey (BL1078) modré/oranžové“. Píše o tom na svojom webe Slovenská obchodná inšpekcia.
"Zistilo sa, že pri kontrole výrobkov tieto nevyhoveli požiadavkám technickej normy. Vysielačky vysielajú rádiofrekvenčný signál mimo povoleného rozsahu a preto predstavujú bezpečnostné riziko," upozorňujú.
S ohľadom na ochranu spotrebiteľov spoločnosť NAY a. s. vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedený výrobok, aby ho vrátili ho na ktorejkoľvek predajni, prípadne ho zaslali na centrálne reklamačné oddelenie na adresu: NAY a. s., Centrálny sklad, Budova DC4, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.