Zacharovová prehovorila o Maďarsku: Kremeľ je pripravený spolupracovať s novou vládou

BUDAPEŠŤ - Rusko je pripravené budovať pragmatické vzťahy s novou maďarskou vládou, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
„Sme pripravení na spoluprácu (s kabinetom premiéra Pétera Magyara), ktorý bol vytvorený na základe výsledkov volieb z 12. apríla. Sme pripravení rozvíjať tieto vzťahy na základe pragmatizmu a samozrejme vzájomného zohľadnenia záujmov v širokej škále medzinárodných a bilaterálnych agend,“ povedala Zacharovová tlačovej agentúre RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Podľa jej vyjadrenia obe krajiny majú dobré vyhliadky na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblastí.
Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenia nového maďarského vedenia ohľadom vývoja vzťahov s Ruskom, ako aj situácie na Ukrajine a v jej okolí. „Predpokladáme, že maďarská vláda bude v týchto otázkach konať na základe zodpovednosti, ktorú jej zverili ľudia, a s ohľadom na záujmy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činov a vyhlásení,“ zdôraznila Zacharovová.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyjadril ruskú pripravenosť na dialóg s novou maďarskou vládou a generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energiu dokáže odpovedať na všetky otázky, ktoré má Budapešť ohľadom projektu jadrovej elektrárne Paks II.