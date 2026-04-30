Ďalšia šokujúca smrť v Dunaji: Zaznel výstrel a... seriál stráca ďalšiu výraznú postavu!

BRATISLAVA - Seriál Dunaj, k vašim službám v 14. sérii prináša mimoriadne napäté a dramatické zvraty, ktoré zamiešajú osudmi viacerých postáv. Návrat jednej z obávaných hrdiniek, nečakané stretnutie s minulosťou a ďalšie šokujúce momenty postupne vyústia do udalostí, ktoré zásadne zmenia smer celého príbehu a prinesú ďalšie tragické rozhodnutia.
V seriáli Dunaj, k vašim službám sa začiatkom 14. série vrátila obávaná Astrid - Adriana Novakov, ktorá ušla z koncentračného tábora. Aktuálne sa ukrýva u partizánov, ktorí o nej takmer nič nevedia. Doráňanú a ostrihanú ju dokonca nespoznal ani Dávid - herec Jakub Jablonský, s ktorým kedysi krátko bývala v penzióne.
Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!
Seriál je zároveň plný ďalších tragických momentov. Jedna z najobľúbenejších postáv Marína (Anna Magdaléna Hroboňová) zomrela po tom, čo priviedla na svet svoje mŕtve dieťatko. Divákov silno zasiahla aj smrť Petra Kučeru (Marek Rozkoš), ako aj osudy Malvíny (Anna Jakab Rakovská) či nacistu Horsta Grabeho (Ján Bakala). Tragickou smrťou zomrela aj Oľga Hanáková (Barbora Bezáková), ktorú zaškrtil jej manžel (Juraj Loj). Mračná sa už dávnejšie stiahi aj nad Ludwigom (Marek Fašiang), ktorý uniesol Helgu (Jana Majeská) a tá nabrala odhodlanie a silu skoncovať s ním. Aj títo sa dočkali dramatického konca.
Nesmierne smutný osud postihol aj Evu Dušekovú (Petra Dubayová), ktorá zomrela po bombardovaní Apolky po ťažkých vnútorných zraneniach a komplikáciách. Jej dcéru Marušku sa podarilo zachrániť, no ona sama boj o život prehrala.
Seriál tak naďalej prináša sériu dramatických úmrtí a zvratov, ktoré zásadne menia osudy všetkých postáv.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%