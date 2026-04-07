Utorok7. apríl 2026, meniny má Zoltán, zajtra Albert

Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!

BRATISLAVA – Je späť! Astrid odišla zo seriálu Dunaj, k vašim službám po tom, čo ju Helga odhalila a získala nad ňou prevahu. Ibaže – nezbavila sa jej navždy...

Spomínate si ešte na nemeckú aristokratku Astrid Höss, ktorú hrala v seriáli Dunaj, k vašim službám Adriana Novakov? Do rodiny Klausovcov sa votrela s cieľom získať Waltera za každú cenu. Aj keď to robila veľmi prefíkane a čo najviac nenápadne, Helge, ktorá mala s neverou manžela už skúsenosti, sa postupne začali otvárať oči. Astrid síce dosiahla čo chcela, nebola iba sekretárkou, ale aj milenkou Waltera Klausa, avšak práve pomer s nemeckým dôstojníkom ju dostal na tenký ľad. Do útoku totiž vyšla Helga s dôkazmi, ktoré Astrid úplne zničili. Konflikt totiž vyústil do obvinenia z účasti na atentáte na Hitlera, a to sa neodpúšťa. Tvorcovia však v jej linke nepokračovali a dosiaľ nebol jasný jej ďalší osud. Zo seriálu sa v trinástej sérii vytratila len ako zradkyňa, proti ktorej sa obrátili jej vlastné intrigy.

Novakov si užívala s Koleníkom v intímnych scénach! Ale aha, ktorého herca by chcela mať v posteli Prečítajte si tiež

Aktuálne sme sa však prehupli do 14. série a čo diváci už možno ani nečakali – Astrid je späť. Avšak nie taká, ako sme ju poznali. V utorkovej epizóde ju našli Kristína (Ráchel Šoltésová) a Váňa (Adam Madeja) ležať v lese na zemi a zobrali ju do zrubu. Dávid (Jakub Jablonský) nájde vytetované číslo na ruke a usúdia, že je z koncentráku. Je to však celkom iná žena.

„Návrat do Dunaja je pre mňa dlho očakávaný, pretože pre mňa osobne predstavoval takmer 10-mesačný proces príprav a samotného natáčania. Masky sme začali nastavovať ešte v priebehu natáčania 12-tej série v júni minulého roku, kedy sa robili odliatky hlavy a začala sa premena Astrid z nemeckej, vysokopostavenej a vždy dokonale upravenej dámy na niekoho, koho len tak ľahko na obrazovkách nespoznáte,“ naznačila Adriana Novakov svoju totálnu premenu.

„Prvý deň som v maskérni strávila niečo cez 4 hodiny, dnes už príprava masky “novej Astrid” trvá maximálne 3 hodiny. Veľakrát to bol náročný proces, kedy som ráno kvôli 12-hodinovému natáčaniu v mínusových teplotách v exteriéri musela vstávať často pred šiestou hodinou rannou, aby sme to vôbec stihli a končila opäť po tme, pretože proces “odstrojovania masiek” je v prípade Astrid tiež pomerne zdĺhavý,“ vysvetľuje Adriana náročnosť prípravy pred nakrúcaním. Nič to však nemení na veci, že ju nakrúcanie náramne baví a veľmi si to užíva. „Miestami som mala pocit, akoby som natáčala úplne iný seriál, pretože pohľad do zrkadla bol odrazu iný, šokujúci, niekedy až desivý a veľmi rýchlo ma vtiahol do deja.“

Astrid Höss sa však podľa Evity Twardzik, vedúcej oddelenia vývoja seriálovej tvorby, v pravom slova zmysle nevracia: „Ona zo seriálu nikdy neodišla. To len Helga si myslela, že sa jej intrigou zbaví a hoci sa jej to podarilo - len na čas. Otázka je, kde Astrid bola, čo robila a ako ju to ovplyvnilo. Na to si divák bude musieť počkať,“ nechcela viac prezradiť Evita. Neostáva nám teda iné, ako naďalej sledovať seriál Dunaj, k vašim službám. Tradične v utorky a štvrtky o 20.30 na Markíze.

Súvisiace články

Predstavenie detskej knihy. Na
Všimli ste si? V Dunaji hrá dcérka slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!?
Domáci prominenti
Janka Kovalčiková a Roman
Šarmantný cudzinec v Dunaji: Roman Poláčik sa zapletie do života Leny! Romantika či ďalšie peklo?
Domáci prominenti
Barbora Chlebcová v seriáli
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Domáci prominenti
Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Domáci prominenti

FOTO Jozef Barinka
Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti
Rudolf Huliak
Koniec vratiek DPH pri službách? Huliak predkladá návrh, ktorý má do rozpočtu priniesť milióny
Slávnej modelke sa do
Slávnej modelke sa do očí nepozriete: Zrak vám padne na jej rozkrok!
Zahraniční prominenti
David Key
Slovenský spevák bojuje so psychickými problémami: Vyhľadal psychiatra!
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Bianca Censori opäť odhodila šaty: Prsia jej vytekajú a gaťky... Obliekla si detskú bielizeň?
Zahraniční prominenti

Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Zaujímavosti
Drepy u žien: Koľko
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
vysetrenie.sk
Vieme PRESNÝ ROK konca
Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!
Zaujímavosti
Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí
Zaujímavosti

Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

