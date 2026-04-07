Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!

BRATISLAVA – Je späť! Astrid odišla zo seriálu Dunaj, k vašim službám po tom, čo ju Helga odhalila a získala nad ňou prevahu. Ibaže – nezbavila sa jej navždy...
Spomínate si ešte na nemeckú aristokratku Astrid Höss, ktorú hrala v seriáli Dunaj, k vašim službám Adriana Novakov? Do rodiny Klausovcov sa votrela s cieľom získať Waltera za každú cenu. Aj keď to robila veľmi prefíkane a čo najviac nenápadne, Helge, ktorá mala s neverou manžela už skúsenosti, sa postupne začali otvárať oči. Astrid síce dosiahla čo chcela, nebola iba sekretárkou, ale aj milenkou Waltera Klausa, avšak práve pomer s nemeckým dôstojníkom ju dostal na tenký ľad. Do útoku totiž vyšla Helga s dôkazmi, ktoré Astrid úplne zničili. Konflikt totiž vyústil do obvinenia z účasti na atentáte na Hitlera, a to sa neodpúšťa. Tvorcovia však v jej linke nepokračovali a dosiaľ nebol jasný jej ďalší osud. Zo seriálu sa v trinástej sérii vytratila len ako zradkyňa, proti ktorej sa obrátili jej vlastné intrigy.
„Návrat do Dunaja je pre mňa dlho očakávaný, pretože pre mňa osobne predstavoval takmer 10-mesačný proces príprav a samotného natáčania. Masky sme začali nastavovať ešte v priebehu natáčania 12-tej série v júni minulého roku, kedy sa robili odliatky hlavy a začala sa premena Astrid z nemeckej, vysokopostavenej a vždy dokonale upravenej dámy na niekoho, koho len tak ľahko na obrazovkách nespoznáte,“ naznačila Adriana Novakov svoju totálnu premenu.
„Prvý deň som v maskérni strávila niečo cez 4 hodiny, dnes už príprava masky “novej Astrid” trvá maximálne 3 hodiny. Veľakrát to bol náročný proces, kedy som ráno kvôli 12-hodinovému natáčaniu v mínusových teplotách v exteriéri musela vstávať často pred šiestou hodinou rannou, aby sme to vôbec stihli a končila opäť po tme, pretože proces “odstrojovania masiek” je v prípade Astrid tiež pomerne zdĺhavý,“ vysvetľuje Adriana náročnosť prípravy pred nakrúcaním. Nič to však nemení na veci, že ju nakrúcanie náramne baví a veľmi si to užíva. „Miestami som mala pocit, akoby som natáčala úplne iný seriál, pretože pohľad do zrkadla bol odrazu iný, šokujúci, niekedy až desivý a veľmi rýchlo ma vtiahol do deja.“