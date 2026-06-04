ŠKANDÁL obludných rozmerov: Politik je podozrivý z pedofílie! Jeho strana proti takýmto zločinom bojuje

ŠTOKHOLM – Švédskom otriasa veľký škandál. Politik, ktorý na verejnosti vystupuje člen strany, ktorá bojuje proti detskej pornografii, je podozrivý zo spáchania presne tohto činu. Navyše ide o bývalého podpredsedu parlamentnej skupiny.
Švédska prokuratúra v Štokholme začala vyšetrovať obzvlášť závažný trestný čin, ktorý smeruje do vysokých politických kruhov. Člen krajne pravicovej strany Švédski demokrati (SD) Michael Rubbestad (46) je podozrivý zo šírenia detskej pornografie.
Veľký bojovník za rodovú rovnosť
Ide o politika, ktorý pôsobil ako podpredseda parlamentnej skupiny SD. Informáciu prináša Poľská tlačová agentúra (PAP) a s odvolaním sa na SVT NYHETER. Vyšetrovanie sa malo začať po údajnom tipe zo strany USA, od Národného centra pre nezvestné a zneuťívané deti (NCMEC). Detskú pornografiu mal politik vyhľadaváť online ešte v júni 2019.
NCMEC informuje o prístupe na platformy Google, Facebook, Instagram a Snapchat, ktoré nahlasujú centru podozrivé obrázky zneužívania maloletých. Získané materiály sa následne postúpia úradom v danej krajine.
"V prípade Rubbestada ide o zložku pozostávajúcu z 219 súborov, z ktorých väčšina zobrazuje pózujúce fotografie nahých mladých dievčat (väčšina ešte nedosiahla ani pubertu). Podľa švédskeho práva ide o jasný dôkaz detskej pornografie," zhrnula švédska polícia.
Rubbestad pôsobil vo viacerých parlamentných výboroch, pričom za stranu vystupoval ako obhajca rodovej rovnosti. Po začatí vyšetrovania proti jeho osobe odstúpil zo strany. Stalo sa tak ešte v utorok 2. júna. Deň na to prebehlo vypočúvanie na súde.
Vyšetrovatelia sa zaoberajú spáchaním detskej pornografie na neznámom mieste v rámci Švédska. "Už prebehla aj domová prehliadka podozrivého," vyhlásila prokuratúra. Ďalšie informácie ešte neposkytla.
SD je druhou najpočetnejšou stranou vo švédskom parlamente. Medzi ich hlavné ciele patrí aj udeľovanie prísnejších trestov za sexuálne zneužívanie detí. Okrem toho bojujú aj za chemickú kastráciu pedofilov. SD dokonca podporuje kontroverznú organizáciu Dumpen. Tá zverejňuje obrázky tých, ktorí sa prihovárajú na verejnosti maloletým s jediným cieľom.
Kauza pred voľbami
Koncom septembra sa budú konať v Švédsku parlamentné voľby. Pokiaľ sa tento tento škandál potvrdí, s najväčšou pravdepodobnosťou bude viesť k strate mnohých sympatizantov strany. Postih by mohol zaznamenať aj samotný premiér Ulf Kristersson, ktorého vládu podporuje aj SD.