Známy exfarmár je na materskej: Je to peklo! Uznáva všetky mamičky

BRATISLAVA - Imi Baron Štefaník ide do zápasu v Celebrity Combat naplno – trénuje takmer každý deň a verí vo víťazstvo nad bývalým kamarátom Mirim Vlčekom. Náročnú prípravu však kombinuje so starostlivosťou o dve malé deti, čo z nej robí ešte väčšiu výzvu. Je to peklo!
Imi Baron Štefaník sa poctivo a systematicky pripravuje na svoj nadchádzajúci zápas v Celebrity Combat, ktorý vníma ako veľkú výzvu aj príležitosť ukázať, na čom v posledných mesiacoch intenzívne pracoval. „Som skoro každý deň na tréningu a dávam do toho všetko,“ priznal v našom rozhovore s tým, že prípravu nepodceňuje ani po fyzickej, ani po psychickej stránke. Je odhodlaný podať čo najlepší výkon a potvrdiť, že do zápasu ide maximálne pripravený.
Tentokrát ho čaká súboj s bývalým kamarátom Mirim Vlčekom, čo dodáva celému zápasu osobitný náboj. Napriek osobnej minulosti sa však snaží zostať sústredený najmä na športový výkon. Verí, že zápas dopadne v jeho prospech a že dokáže zúročiť všetku tvrdú prácu z tréningov. Podľa jeho slov ho súper nemá veľmi čím prekvapiť, no zároveň si uvedomuje, že v ringu sa môže stať čokoľvek. „Boli sme kamaráti, on sa zmenil, spadol na úplné dno, dúfam, že sa z toho dostane,“ vyjadril sa úprimne.
Aj napriek týmto slovám však súpera nepodceňuje a pristupuje k príprave s maximálnou zodpovednosťou. Vie, že podcenenie by sa mu mohlo vypomstiť, a preto na sebe neustále pracuje a snaží sa zlepšovať v každom smere. Tréningový proces je pre neho o to náročnejší, že sa popri tom naplno venuje rodine. Momentálne je na materskej dovolenke s dvojročnou dcérkou Karolínkou, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť. Okrem nej má ešte syna Alana, o ktorého sa taktiež stará.
Kombinácia rodičovských povinností a náročných tréningov je podľa jeho slov mimoriadne vyčerpávajúca. „Je to strašne náročné. Uznávam každú jednu ženu, ktorá je na materskej a muži si to nevážia," priznal otvorene s tým, že niekedy to doma býva naozaj hektické až chaotické. Napriek tomu sa snaží nájsť rovnováhu medzi rodinou a športom. Občas si dokonca vezme malú Karolínku so sebou na tréning, kde trávi čas v jeho blízkosti a má tak o zábavu postarané. Aj takýmto spôsobom sa snaží spojiť svoje povinnosti s vášňou pre šport. Ako presne plánuje svojho súpera poraziť? Dozviete sa v rozhovore nižšie.