Zmena financovania materských škôl: Priniesla očakávané výsledky?

Tomáš Drucker
Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Zmena financovania materských škôl (MŠ) priniesla stabilnejší a transparentnejší systém. Zhodli sa na tom zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorí vyhodnotili prvý rok fungovania reformy financovania škôlok.Informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Reforma financovania MŠ patrí medzi najvýznamnejšie systémové zmeny v regionálnom školstve za posledné desaťročia. Jej cieľom bolo podľa rezortu školstva odstrániť dlhodobú neistotu vo financovaní materských škôl, nastaviť spravodlivejší a predvídateľnejší systém a zároveň pripraviť Slovensko na postupné rozširovanie práva na miesto v materskej škole. „MŠ boli dlhé roky na okraji systémových zmien. Dnes už vidíme, že reforma funguje. Samosprávy majú jasnejšie pravidlá, financovanie je stabilnejšie a štát dokáže lepšie reagovať na potreby detí aj jednotlivých regiónov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Od roku 2025 priniesol nový systém viacero zásadných zmien. Prvýkrát sa v MŠ zaviedlo normatívne financovanie podľa vzoru základných škôl. Súčasťou reformy je aj garantované minimum financovania, vďaka ktorému získali samosprávy väčšiu istotu pri plánovaní prevádzky a rozvoja kapacít. Súčasťou zmien je aj kvalitnejší zber a vyhodnocovanie dát. Štát tak po prvý raz získava presnejší obraz o fungovaní škôlok naprieč Slovenskom.

Reforma zároveň vytvára predpoklady na postupné rozširovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Od septembra 2027 sa rozšíri na štvorročné deti a od septembra 2028 aj na trojročné deti. Súčasťou pripravovaných zmien bude aj úprava podmienok financovania a poplatkov tak, aby systém zostal pre rodiny spravodlivý a dostupný.

„Po roku fungovania nového systému môžeme povedať, že zmena financovania MŠ bola nastavená správne a vo väčšine prípadov umožňuje školám pokryť mzdové aj prevádzkové náklady. Oceňujem, že celý proces tejto významnej zmeny sme od začiatku realizovali partnersky, vo vzájomnom dialógu medzi štátom a samosprávami,“ uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik.

Ministerstvo školstva spolu so ZMOS-om zároveň pokračujú v odborných rokovaniach o ďalšom rozvoji financovania regionálneho školstva. Diskusia sa týka aj školských klubov detí, školského stravovania a ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú modernizáciu a stabilnejšie financovanie. Obe strany sa zhodli, že reforma financovania MŠ je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje priebežné vyhodnocovanie a ďalšiu odbornú diskusiu.

TRAGÉDIA v Pardubiciach: Polícia musela evakuovať školu! Študentka po útoku zomrela
Neprijali vaše dieťa na školu? Odborníci varujú: Prvé slová rodiča môžu rozhodnúť o jeho psychike!
Nigéria v šoku: Ozbrojenci opäť zaútočili na školy, uniesli desiatky školákov
TK Ľubomíra Galka a Juraja Šeligu: Aktuálna politická situácia a handra pre Andreja Danka
Jana Bittó Cigániková o aktuálnej situácii
Odborníčka upozorňuje: Keď sa zubár pozrie do vašich úst, presne vie, aká je vaša imunita
SaS vyzvala ministra Erika Tomáša na rokovanie k integrovaným posudkom
Po tropických horúčavách príde studený front: Udrie silný vietor, ktorý potrápi Slovensko, TU hrozia búrky!
Ak môžete, darujte krv: Zásoby TÝCHTO krvných skupín sú hraničné
Košický kraj bojuje s nízkou prevenciou HPV: Účasť na očkovaní aj skríningu stále zaostáva
Exposlanec Dominik Feri si odsedel dve tretiny trestu za znásilnenie: Súd rozhodol o jeho prepustení
Magyar na prvom zasadnutí nového parlamentu: Odbúrame privilégiá politikov
Iránski vyjednávači sa usilujú o uvoľnenie 24 miliárd zmrazených v zahraničí
Trump má dvojníka: VIDEO Je hitom internetu! Čaká ho však smrť
Obavy o partnera slovenskej Miss: Známy pretekár skončil v nemocnici... Problémy so srdcom
Škandalózny farmár Barón v problémoch: Polícia ho obvinila z podvodu! Hrozí mu 10 rokov
Náhly kolaps Ivy Janžurovej: Dramatický prevoz do nemocnice!
Po veľkom chudnutí ďalšia zmena! VIDEO Ela z Farmy: Takto vyzerá po plastike pŕs
Najkrajšie útesy sveta: Tu sa všetky problémy zdajú byť malicherné
Brno hlási medicínsky míľnik: Lekári prvýkrát využili pri odsatí zrazeniny mimotelovú filtráciu krvi
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Priveľa lásky môže zničiť vzťah! Nový prieskum odhalil ŠOKUJÚCU pravdu
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému"!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!

Nórsko – Dánsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
VIDEO Crosby dourážal Slovákov: Kamery zachytili jeho vulgárny odkaz z kabíny
MS V HOKEJI 2026 Dôsledok nečakanej prehry: Česi po zaváhaní s Nórmi čelia zmene plánov
MS V HOKEJI 2026 Debakel na záver skupiny: Lotyši spečatili postup do štvrťfinále
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Pápež Lev XIV varuje, že umelá inteligencia má obrovský potenciál zmeniť ľudstvo k horšiemu: Toto sú najväčšie riziká, ktoré vidí v AI technológiách
NBÚ varuje pred masívnymi útokmi na Slovákov. Hackeri šíria spyware Agent Tesla, ktorý ti môže ukradnúť heslá aj prístup k účtom
Rusko zrýchlilo Shahed na 500 km/h. Nový Geran-4 môže Ukrajine zásadne skomplikovať obranu, no nie je bez slabín
Kaliningrad sa mení na centrum elektronickej vojny. Rusko mätie drony aj lietadlá
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu

Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Muži narodení v týchto mesiacoch vraj podvádzajú najmenej: Vo vzťahu hľadajú pokoj a stabilitu
Po tropických horúčavách príde studený front: Udrie silný vietor, ktorý potrápi Slovensko, TU hrozia búrky!
Trump má dvojníka: VIDEO Je
Dvojica prišla do bytu: Zavreli sa dvere a začala MEGALÚPEŽ, zmizlo vyše 20-tisíc eur a mnoho ŠPERKOV
Obrovská tragédia v Belgicku! Vlak narazil do školského autobusu, hlásia obete

