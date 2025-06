Medzi známymi Slovákmi to VRIE: Podal naňho trestné oznámenie... REAKCIA!

(Zdroj: TV Markíza)

Filip Jánoš, známy pod prezývkou Fifqo, má dlhodobý konflikt s Imrichom „Barónom“ Štefaníkom, ktorý sa začal už počas ich účinkovania v reality šou Farma. Počas pobytu na statku medzi nimi došlo k viacerým roztržkám, ktoré neskôr prerástli aj do osobného života mimo televíznych kamier. Napätie medzi nimi vyústilo do série videí, ktoré víťaz Farmy 14 zverejnil na svojom YouTube kanáli. V týchto videách opísal Baróna ako podvodníka a klamára.

Tento obsah sa však zjavne dotkol samotného zápasníka, ktorý sa rozhodol konať právnou cestou a podal na Filipa trestné oznámenie. Fifqo túto informáciu potvrdil vo svojom najnovšom videu. „Áno, Barón na mňa podal trestné oznámenie. 20.4., to bolo pár dní po tom, ako som zverejnil posledné Barón videjko, sa mi dostala informácia, podpultovka takzvaná, že Barón na mňa podal trestné oznámenie," povedal s tým, že to ešte nebolo vtedy oficiálne. O niečo neskôr mu telefonicky oznámili z policajného oddelenia v Bratislave, že sa má dostaviť na výsluch. Na políciu sa dostavil a podal výpoveď, ktorú podrobne opísal aj vo svojom videu.

„Strašne som sa tešil na ten výsluch, kus som bol aj dosr*tý, pretože som nikdy nebol vypovedať na polícii zo strany obžalovaného. Išiel som tam s takou malou dušičkou, do Bratislavy som sa musel trepať z Brna. Zároveň som vedel, že ja som nič nespravil. Ten policajt hovoril, že priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, googlil som si to a vraj to môže byť nejaké ohováranie. Ja si myslím, že nič som naňho nepovedal, čo by nebola pravda. Nič ale neprezentujem ako fakt," povedal Filip. Policajt mu údajne oznámil, že ide o podozrenie z priestupku voči občianskemu spolunažívaniu, čo by podľa Fifqa mohlo byť chápané ako ohováranie. Celou záležitosťou sa v súčasnosti zaoberá polícia, ktorá má prípad dôkladne posúdiť.