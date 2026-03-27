Známy exfarmár zarába na OnlyFans veľké peniaze, ale... Stále má zadné vrátka!

BRATISLAVA - Marián Hanousek po účinkovaní vo Farme nezaháľa – po boku svojej partnerky rozbehol výnosný biznis na OnlyFans, no zároveň zostáva verný aj svojej profesii. Najnovšie sa pripravuje na zápas v Celebrity Combat, kde chce ukázať, že má čo ponúknuť aj v ringu.
Mariána Hanouska môžete poznať z poslednej série reality šou Farma, kde si našiel frajerku. Počas účinkovania na statku si prešiel rôznymi situáciami, ktoré preverili jeho povahu aj vzťahy s ostatnými súťažiacimi. Diváci si ho zapamätali najmä ako človeka, ktorý si ide za svojím, no zároveň dokáže ukázať aj svoju citlivejšiu stránku. Síce bol zadaný, no do oka mu padla výrečná Michaela, ktorá si získala jeho srdce.
Ich vzťah sa začal pomerne nenápadne, no postupne prerástol do niečoho vážnejšieho. Spoločne si založili pred pár mesiacmi aj biznis, ktorý im zarába veľké peniaze. Nedávno Marián prezradil, že z platformy OnlyFans, kde pridávajú kontent pre dospelých, dokáže zarobiť z jedného videa aj 5 tisíc eur mesačne. Tento príjem im výrazne zlepšil finančnú situáciu a otvoril dvere k ďalším možnostiam. Je očividné, že takýto druh zárobku si vyžaduje určitú mieru odvahy a vyrovnania sa s kritikou.
Stále má však zadné vrátka a na klasickú prácu nezanevrel. Je vidieť, že sa snaží mať stabilný základ. Ponúka služby aj v celkom inom sektore. Venuje sa totiž elektroinštaláciám a klimatizáciam, ktoré sú jeho hlavným zdrojom príjmu. V tejto oblasti má skúsenosti a dlhodobo sa jej venuje, čo mu prináša istotu aj mimo sveta sociálnych sietí. OnlyFans tak môžeme v jeho prípade brať len ako hobby, respektíve vedľajší projekt, ktorý však dokáže generovať nadštandardné zárobky.
Slušné peniaze si však zarobí aj za zápas, ktorý ho čaká. Už 12. júna sa objaví v ringu Celebrity Combat. „Beriem to zodpovedne, veľmi sa na to teším. Trénujem skoro každý deň,” priznal. Z jeho slov je jasné, že prípravu nepodceňuje. A aký majú vzťah s Miškou? Lietajú u nich doma taniere? Fanúšikovia sú prirodzene zvedaví, ako funguje ich spoločný život mimo očí verejnosti. Viac sa však dozviete vo videu vyššie.
Okrem neho budete môcť v zápasoch vidieť bývalého farmára Imiho Baróna Štefaníka, kontroverzného Miriho Vlčeka, speváka Davida Keya, či hviezdu z Party Shore Izabelu, ktorá sa postaví proti raperke Klaudys. Najväčšou hviezdou bude Gábor Boráros, ktorý patrí medzi najznámejšie mená bojovej scény.