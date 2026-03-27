Známy exfarmár zarába na OnlyFans veľké peniaze, ale... Stále má zadné vrátka!

BRATISLAVA - Marián Hanousek po účinkovaní vo Farme nezaháľa – po boku svojej partnerky rozbehol výnosný biznis na OnlyFans, no zároveň zostáva verný aj svojej profesii. Najnovšie sa pripravuje na zápas v Celebrity Combat, kde chce ukázať, že má čo ponúknuť aj v ringu.

Mariána Hanouska môžete poznať z poslednej série reality šou Farma, kde si našiel frajerku. Počas účinkovania na statku si prešiel rôznymi situáciami, ktoré preverili jeho povahu aj vzťahy s ostatnými súťažiacimi. Diváci si ho zapamätali najmä ako človeka, ktorý si ide za svojím, no zároveň dokáže ukázať aj svoju citlivejšiu stránku. Síce bol zadaný, no do oka mu padla výrečná Michaela, ktorá si získala jeho srdce.

Známy exfarmár zarába na OnlyFans veľké peniaze, ale: Klasickú prácu neopustil! (Zdroj: Vlado Anjel)

Ich vzťah sa začal pomerne nenápadne, no postupne prerástol do niečoho vážnejšieho. Spoločne si založili pred pár mesiacmi aj biznis, ktorý im zarába veľké peniaze. Nedávno Marián prezradil, že z platformy OnlyFans, kde pridávajú kontent pre dospelých, dokáže zarobiť z jedného videa aj 5 tisíc eur mesačne. Tento príjem im výrazne zlepšil finančnú situáciu a otvoril dvere k ďalším možnostiam. Je očividné, že takýto druh zárobku si vyžaduje určitú mieru odvahy a vyrovnania sa s kritikou.

Stále má však zadné vrátka a na klasickú prácu nezanevrel. Je vidieť, že sa snaží mať stabilný základ. Ponúka služby aj v celkom inom sektore. Venuje sa totiž elektroinštaláciám a klimatizáciam, ktoré sú jeho hlavným zdrojom príjmu. V tejto oblasti má skúsenosti a dlhodobo sa jej venuje, čo mu prináša istotu aj mimo sveta sociálnych sietí. OnlyFans tak môžeme v jeho prípade brať len ako hobby, respektíve vedľajší projekt, ktorý však dokáže generovať nadštandardné zárobky.

Slušné peniaze si však zarobí aj za zápas, ktorý ho čaká. Už 12. júna sa objaví v ringu Celebrity Combat. „Beriem to zodpovedne, veľmi sa na to teším. Trénujem skoro každý deň,” priznal. Z jeho slov je jasné, že prípravu nepodceňuje. A aký majú vzťah s Miškou? Lietajú u nich doma taniere? Fanúšikovia sú prirodzene zvedaví, ako funguje ich spoločný život mimo očí verejnosti. Viac sa však dozviete vo videu vyššie.

Okrem neho budete môcť v zápasoch vidieť bývalého farmára Imiho Baróna Štefaníka, kontroverzného Miriho Vlčeka, speváka Davida Keya, či hviezdu z Party Shore Izabelu, ktorá sa postaví proti raperke Klaudys. Najväčšou hviezdou bude Gábor Boráros, ktorý patrí medzi najznámejšie mená bojovej scény. Nezabudnite si na toto podujatie zakúpiť lístok!

Súvisiace články

Šokujúci krok Weiterovej po
Šokujúci krok Weiterovej po pôrode: Uff, na toto by máloktorá mala žalúdok!
Domáci prominenti
Kariéru moderátora začal ako
Kariéru moderátora začal ako 20-ročný: Uhádnete kto je tento malý chlapec na FOTO?
Domáci prominenti
Jana Nagyová
Arabela stvárnila postavu trénerky Nepelu: Prekvapivé zistenia o Hilde Múdrej! V čom sú rovnaké?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Prominenti
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Prominenti
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy

Domáce správy

Prví BOJOVNÍCI o mestá
Prví BOJOVNÍCI o mestá a kraje už vystrkujú rožky: ZVRAT v Bratislave a pokusy Republiky v Nitre a v Prešove!
Domáce
Spozornite! Na TEJTO ulici
Spozornite! Na TEJTO ulici v Michalovciach sa mení organizácia dopravy
Domáce
Robert Fico
Premiér Fico navštívi Rumunsko: Stretne sa s prezidentom, premiérom i krajanmi
Domáce
Senica ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov: Ocenenia za dlhoročný prínos mestu
Senica ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov: Ocenenia za dlhoročný prínos mestu
Trnava

Zahraničné

Na Kube už tretíkrát
Krajina protikladov: Na Kube sú celoplošné výpadky elektriny, milionári z Európy a USA si tam spravili KONCERT!
Zahraničné
Viktor Orbán.
Maďarsko čelí historickým výzvam: Orbán túži po viac ako dvojtretinovom víťazstve
Zahraničné
FOTO Donald Trump
Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán
Zahraničné
Volebný podvod v Nemecku:
Volebný podvod v Nemecku: Starosta bavorského mestečka rezignoval
Zahraničné

Prominenti

Známy exfarmár zarába na
Známy exfarmár zarába na OnlyFans veľké peniaze, ale... Stále má zadné vrátka!
Domáci prominenti
Tomáš Hanák
Hanák je aj pred sedemdesiatkou veľký štramák: Život plný alkoholu i myšlienok na samovraždu!
Osobnosti
Dcéra Dary Rolins je
Dcéra Dary Rolins je už dospelá: Oslávila 18. narodeniny... Z tejto retro FOTO odpadnete!
Domáci prominenti
Erika Eleniak
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Doplatil na intímnu minulosť?
Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus
Zaujímavosti
Tento doplnok možno beriete
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
vysetrenie.sk
CHUANDO TAN
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Zaujímavosti
Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!

Šport

Juraj Slafkovský v boji o play-off: Online prenos zo zápasu Montreal – Columbus
Juraj Slafkovský v boji o play-off: Online prenos zo zápasu Montreal – Columbus
Juraj Slafkovský
Hlasy po zápase Slovenska: Bol to zápas dvoch rôznych polčasov, mužstvo urobilo maximum
Hlasy po zápase Slovenska: Bol to zápas dvoch rôznych polčasov, mužstvo urobilo maximum
Reprezentácia
Jeden z najhorších polčasov v histórii sa zmenil na veľkú nádej: Slovensko napokon podľahlo Kosovu
Jeden z najhorších polčasov v histórii sa zmenil na veľkú nádej: Slovensko napokon podľahlo Kosovu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Česi bojovali o MS do poslednej možnej sekundy: O postupujúcom museli rozhodnúť penalty
Česi bojovali o MS do poslednej možnej sekundy: O postupujúcom museli rozhodnúť penalty
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Technológie

Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Veda a výskum
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Armádne technológie
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Technológie
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android

Bývanie

Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Pre kutilov

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prví BOJOVNÍCI o mestá
Domáce
Prví BOJOVNÍCI o mestá a kraje už vystrkujú rožky: ZVRAT v Bratislave a pokusy Republiky v Nitre a v Prešove!
Donald Trump
Zahraničné
Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán
VAROVANIE matky: Deti VŽDY
Zahraničné
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Anthony Glees sa obáva,
Zahraničné
Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu