Problémový známy Slovák opäť v hľadáčiku polície: Vyhlásila po ňom pátranie!

BRATISLAVA - Kontroverzný Miri Vlček skončil v hľadáčiku polície. Muž, ktorý sa preslávil vzťahom s Mikelou, televíznymi excesmi aj búrlivým súkromím, teraz rieši nepríjemné problémy so zákonom.
Polícia vyhlásila pátranie po kontroverznom Slovákovi Mirim Vlčekovi. Ten sa do väčšej pozornosti dostal vďaka manželstvu s Mikelou, ale aj nevhodným správaním v šou Bez servítky. Od rozvodu so známou Slovenkou to išlo s ním z kopca. Momentálne žije s mladučkou frajerkou a poneviera sa životom. V júni sa má opäť ukázať aj v boxerskom ringu, kde si to rozdá s bývalým kamarátom Imim Barónom Štefaníkom.
Pátranie po Vlčekovi vyhlásili 22. mája. Polícia ho evidovala ako hľadanú osobu, pričom nešlo o nebezpečného páchateľa. Miri následne zverejnil video na TikToku, v ktorom uviedol, že sa ide sám prihlásiť na políciu. „Prihlásil som sa dobrovoľne na polícii. Dúfam, že všetko dobre dopadne a vyjasní sa,“ odkázal vo videu svojim fanúšikom. Podľa jeho slov vraj po ňom vyhlásili pátranie kvôli neprevzatej úradnej pošte.
Ako uviedol, má ísť do CPZ (cela predbežného zadržania, pozn. red.), kde následne vraj počká na súd. „Dúfam, že to dopadne dobre všetko a všetko sa to vyjasní," odkázal na záver s prosbou, aby mu ľudia držali palce. Na stránke Patranie.sk na Facebooku si ľudia začali z neho strieľať. „Neni nástupovka jak nástupovka Miri, si sa pomýlil?" zasmiala sa istá žena, ktorá tým odkazuje na jeho nadchádzajúci zápas. „Mohli ste ho aspoň zápas nechať dohrať a robiť mu nástupovku," pridala sa ďalšia.
