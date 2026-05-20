Vodičov čakajú najväčšie ZMENY za celé roky! EÚ zavádza NOVÉ prísnejšie pravidlá, týkajú sa aj preukazov

BRUSEL - Európska únia zásadne mení pravidlá pre vodičov. Prichádza digitálny vodičský preukaz, prísnejšie podmienky pre nových šoférov, jednotný zákaz jazdy platný v celej Únii a nové kontroly zdravotnej spôsobilosti. Zmeny majú zvýšiť bezpečnosť na cestách a obmedziť možnosti, ako sa vyhnúť sankciám naprieč členskými štátmi.
Digitálny vodičský preukaz
Najviditeľnejšou novinkou bude digitálny vodičský preukaz, ktorý sa má stať hlavným formátom v členských štátoch. Vodiči si ho budú môcť uložiť do mobilu alebo iného elektronického zariadenia. Píše o tom portál Gazeta Express, podľa ktorého plastová kartička zatiaľ nezmizne, no digitálna verzia bude postupne dominovať.
Skúšobná doba pre nových vodičov
EÚ zároveň zavedie povinnú minimálne dvojročnú skúšobnú dobu pre všetkých nových vodičov. Počas nej budú platiť prísnejšie pravidlá pri jazde pod vplyvom alkoholu, pri nebezpečnej jazde či pri iných závažných porušeniach, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť. Cieľom je, aby neskúsení vodiči vstupovali do premávky s väčšou zodpovednosťou.
Platnosť vodičských preukazov sa zmení
Zmení sa aj platnosť vodičských preukazov. Pre vodičov osobných áut a motoriek bude platiť pätnásť rokov, pre vodičov nákladných áut a autobusov päť rokov. Pred ich obnovením bude potrebné absolvovať lekársku prehliadku. Členské štáty budú môcť zaviesť kratšiu platnosť pre starších vodičov, najmä pre osoby nad 65 rokov, ak to považujú za potrebné pre zvýšenie bezpečnosti na cestách.
Zákaz šoférovania v celej EÚ
Najprísnejšia zmena sa týka závažných dopravných priestupkov. Ak vodič dostane zákaz šoférovania v jednom členskom štáte, tento zákaz bude automaticky platiť v celej Európskej únii. Týka sa to najmä jazdy pod vplyvom alkoholu alebo drog, extrémneho prekročenia rýchlosti či spôsobenia vážnej dopravnej nehody. EÚ tým ruší doterajšiu medzeru, keď vodič mohol mať zákaz v jednej krajine, no bez problémov jazdiť v inej.
Nové pravidlá budú mať prakticky dopad na každého, kto cestuje, pracuje alebo žije v Európskej únii. Európske normy navyše často ovplyvňujú aj legislatívu krajín mimo Únie, najmä v oblastiach digitalizácie, bezpečnosti a uznávania dokumentov.
Zmeny sa neudejú zo dňa na deň, predpodkladá sa, že nadobudnú účinnosť v priebehu troch až štyroch rokov. Vodiči by mali ale vedieť, že európsky systém smeruje k prísnejšej kontrole, väčšej zodpovednosti a menšiemu priestoru na vyhýbanie sa sankciám. Vodičské preukazy sa presúvajú do digitálneho sveta, noví vodiči dostanú tvrdšie podmienky a vážne priestupky už nebudú končiť na hraniciach štátu.