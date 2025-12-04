Jasmina o KRÍZE s Rytmusom a rodinnom BOHATSTVE: Bola by som naivná, ak...

BRATISLAVA - Jasmina Alagič otvorene priznala niečo, o čom sa v šoubiznise väčšinou mlčí. Spojenie s Rytmusom ju vystrelilo do povedomia, no rovnako úprimne hovorí aj o tom, ako sa za tie roky menil on – a ako veľmi sa zmenil život po boku „Patrika, nie Rytmusa“.
Keď sa Jasmina pred rokmi objavila po boku rapera Rytmusa, jej meno okamžite vystrelilo do pozornosti. A ona sama dnes priznáva, že by bolo pokrytectvo tvrdiť opak. „Bola by som naozaj naivná, ak by som si nemyslela, že ten začiatok nášho vzťahu mi výrazne nepomohol, aby som sa dostala do povedomia. A potom už je na tebe, či to využiješ spôsobom, ktorý ti je blízky,“ hovorí bez príkras. Sama sa pritom snažila, aby jej sociálne siete neboli len marketingovou fasádou, ale mali „trošku inú výpovednú hodnotu a dušu“.
Rytmus je v brandži tri desaťročia a podľa Jasminy je v šoubiznise jednoducho nedostihnuteľný. „Ja ho nedobehnem… keď tridsať rokov makáš, tak potom môžeš už iba žať. A aj keby od dnes nič nerobil a len tak by žal, tak by som ho nikdy nedobehla a ani to nie je mojím cieľom. Ja sa rada naňho pozerám ako na človeka, ktorý je stále o krok vpred,“ nešetrí chválou na jedného z najúspešnejších raperov československého šouzbiznisu Jasmina.
Nie je to však tak dávno, čo sa vzťah dvojice ocitol pod drobnohľadom verejnosti a dvojica skloňovala slovo kríza. „Každý pár má dni ľahšie a dni, kedy je to zložitejšie… manželstvo alebo rodina je podľa mňa najťažším zväzkom, lebo najviac ti na tom záleží. Sme však dve samostatné jednotky, takže nie každý deň úplne súznite v tej harmónii, ale nenazvala by som to problémami. Je to absolútne normálne.“ O tom, že sa s Patrikom navzájom ovplyvnili, nepochybuje. A hoci by mnohí čakali, že tvrdý raper je doma rovnaký ako na pódiu, opak je pravdou. A Jasmina v rozhovore odhalila, koho má v skutočnosti doma.