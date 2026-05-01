Alagič má pre Rytmusa veľké prekvapenie: Neuveríte, kam pôjdu na dovolenku! Na exotiku zabudnite...

BRATISLAVA - Jasmina Alagič prežila chvíle, ktoré sú nočnou morou každej matky! Obľúbená moderátorka sa počas prvých útokov v Dubaji nachádzala priamo v centre diania aj so svojím synčekom Sanelom. Hoci sa snažila zachovať chladnú hlavu, po návrate na Slovensko jej emócie vybuchli naplno!
Jasmina Alagič je známa svojím temperamentom a optimizmom, no situácia v Dubaji ju zasiahla na najcitlivejšom mieste. „Nechcem, aby tá téma vyznela, že to moc dramatizujem, ale ak chcem byť uprimná, tak musím povedať, že to nebolo úplne ideálne. V takej situácii som sa v živote neocitla,“ priznala otvorene po bezpečnom návrate domov. Jedinou prioritou bolo pre ňu dostať syna Sanela do bezpečia.
Návrat na pevnú pôdu Slovenska bol sprevádzaný obrovskou úľavou, ktorú neskrýval ani jej manžel Patrik Rytmus Vrbovský. „Keď sme prišli, tak určite padla aj slza. Vtedy z teba všetko opadne. Ja som nebola nastavená niekde vyplakávať, avšak keď si v náručí toho milovaného, tak vtedy sa ti uľaví aj prostredníctvom sĺz,“ vyznala sa Jasmina z intímneho momentu, kedy strach vystriedalo dojatie a úľava. Napriek nepríjemnému zážitku však na Dubaj, kde vlastnia s Rytmusom apartmán, nezanevrela. Realitný trh sleduje s pasiou ďalej a čaká, ako sa situácia vyvinie.
Tentokrát sme však Jasminu stretli na oveľa príjemnejšej akcii, kde si nielen vyvetrala hlavu, ale dopriala si aj ženskú radosť v podobe kabelky či topánok. Ako sme sa však dozvedeli, nie je to len ona, kto sa rád obdarúva. Jasmina totiž vie, čím potešiť aj svojho partnera Rytmusa. Wau! Takéto darčeky by chcel dostávať každý chlap.
