Veľká životná zmena u Jasminy a Rytmusa: Dotkne sa to ich syna Sanela!

BRATISLAVA - Jasmina Alagič si na galavečeri Fight Night Challenge užívala nielen atraktívne zápasy, ale otvorene prehovorila aj o veľkej zmene v súkromí. Synček Sanel totiž už čoskoro nastúpi do školy!
Jasmina Alagič si nenechala ujsť galavečer Fight Night Challenge, ktorý si podľa všetkého naplno vychutnala. Obľúbená moderátorka prišla podporiť podujatie v skvelej nálade a bolo vidieť, že atmosféra večera ju skutočne baví. Pozornosť pútali nielen napínavé mužské súboje, ale veľký obdiv si získal aj ženský zápas, ktorý Jasminu evidentne zaujal rovnako intenzívne.
Na športovo-spoločenskom podujatí nechýbal ani jej manžel, raper Patrik Vrbovský, s ktorým tvorí jeden z najznámejších párov slovenského šoubiznisu. Hoci si manželia užívajú spoločné chvíle, v ich rodine sa čoskoro odohrá významná životná zmena. Ich syn Sanel totiž už o pár mesiacov vstúpi do úplne novej etapy života. Chlapček čoskoro oslávi svoje siedme narodeniny a od septembra ho čaká nástup do školy, čo je pre každú rodinu veľký míľnik.
Jasmina v minulosti priznala, že s manželom zvažovali viacero možností vzdelávania. Istý čas premýšľali aj nad homeschoolingom, najmä vzhľadom na ich životný štýl, ktorý je spojený s častým cestovaním. Napokon však dospeli k rozhodnutiu, že pre ich syna bude najlepšie vyrastať v kolektíve rovesníkov a zažiť klasické školské prostredie.
„Sanel bol prijatý na našu vysnívanú školu a zároveň by som chcela dodať, že by som bola rada ak by sa to dalo snúbiť s individuálnym študijným plánom, pretože my naozaj veľa cestujeme, takže ak sa to podarí, tak super, ak sa to nepodarí, bude chodiť normálne. Ale hlavne bude chodiť na školu, akú sme si vysnívali a dostal sa tam,” priznala pre Topky.sk. To, či plánujú aj rozširovanie rodinky, sa dozviete vo videu nižšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%