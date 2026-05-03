Mamu už poznáme, ale videli ste otca Jasmíny Alagič? To je ale švihák...

BRATISLAVA - Jasmina Alagič je živelná, ale priama a otvorená! Čo na srdci, to na jazyku. S mamou tvoria zohranú dvojicu, rovnako rada má však aj svojho otca, ktorý oslávil 71 rokov.
Jasmina Alagič je temperamentná Balkánka, ktorá prekypuje energiou a neustálou aktivitou, takže najmä v jej pubertálnych rokoch dovádzala občas mamu do šialenstva. Najmä keď vyhlásila, že sa vydá za Eminema... „Obdobie puberty som zvažovala - buď ja alebo ona! Ako toto dáme, ale dali sme to. Jasmina je úžasná v tom, že je taký katalyzátor, vždy vedela rozohnať napätie…“, povedala o nej jej v minulosti mama. Na nervy svojej mame brnká Jasmina občas aj dnes: „Každé ráno jej zavolám a poviem jej "kukuk", lebo jej volám na facetime a už iba vidím - ó, bože, zas.“ Veľmi si však rozumejú a stále si majú čo povedať. „Sme veľmi zohraná dvojica. Možno je to tým humorom. Tam je taký verbálny ping-pong, že je to niekedy až neuveriteľné,“ povedala na margo ich vzťahu mama.„Priatelia moji, tento Bosansky švihák v plavkách dnes slávi 71 rokov!🎉 Tatko môj najdrahší, nech si nám živý a zdravý ešte milión rokov!“ napísala Jasmina na Instagrame, kde sa v krátkom čase začali kopiť blahoželania a obdivné slová. Diana napísala: „Ty brďo, klobúk dole!“ a pridala sa aj Helenka: „Bohu vďaka ako vyzerá, ale hlavne zdravie nech mu slúži, všetko naj najlepšie.“