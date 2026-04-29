Desivá nehoda známej Slovenky: Dopad na hlavu, vážne zranenia... Okamžite ju previezli do nemocnice!

BALI - Už aj známa Slovenka zažila brutálnu nehodu na Bali. "Našťastie" skončila len s vážnymi zraneniami, no hororový zážitok si bude pamätať navždy.
Paulínu Boškovú si môžete pamätať zo šou Love Island. Tam sa zahľadela do sympatického Honzu, s ktorým doteraz tvoria pár. Spolu sú momentálne aj na dovolenke na Bali, kde mala kráska vážnu nehodu na skútri. Pred časom práve na skútri havarovala aj česká influencerka Mína, ktorá zraneniam podľahla. Chcela sa ísť len osprchovať a bola od domu 5 minút, no Slovenka doplatila na neosvetlenú cestu a neoznačený spomaľovač.
„Išla som po ľavej strane, ako všetci, aby ma mohli autá obiehať. Autá neboli predomnou ani vedľa mňa, iba neďaleko za mnou prichádzali. Nečakala som zužovanie pruhu, hlavne taký krátky. Keď som prechádzala do druhého pruhu, nevidela som ten spomaľovač, ktorý bol úplne rovnakej farby ako cesta. V tom momente som stratila kontrolu nad skútrom a vystrelilo ma a šúchalo asi 16 metrov do stredu cesty," začala v úvode.
Najprv dopadla na hlavu, helma jej zachránila život a potom sa kotúľala so skútrom. „Pedál spolujazdca sa mi asi zaryl do nohy a mala som 6x4 cm otvorenú ranu a aktívne krvácanie, skončila som tvárou na zemi. Hneď som sa postavila, odtiahla skúter, aby do mňa niekto nenarazil a ani do skútru a v tom prišli lokálni na skútri, či som v poriadku," pokračovala. „Asi zo šoku som im začala hovoriť, že sa potrebujem ísť domov osprchovať, že bývam neďaleko a že som asi stúpila do vody, lebo mi „čvachtá“ noha. Posvietili mi na nohu. A že ma okamžite berú do nemocnice," dodala.
V nemocnici ju ošetrili a zašili jej ranu. „7 injekcií do nohy – pri ktorých som myslela, že odpadnem od bolesti (a ešte mi omylom držali prsty, ktoré som mala tiež úplne rozbité, takže som kričala asi 2-krát viac). Našťastie nič zlomené ani vyvrtnuté," vyjadrila sa. Dnes sa jej už rany hoja. Fotografie z nehody nájdete nižšie.
