Neďaleko Miami zrejme došlo k výbuchu na lodi, zranených je 11 ľudí

WASHINGTON - Najmenej 11 ľudí v sobotu hospitalizovali po predpokladanom výbuchu na lodi neďaleko amerického mesta Miami. Príčina dosiaľ nie je známa, informuje agentúra AP a stanica NBC News.
Hasičský zbor v okrese Miami-Dade objasnil, že krátko po 12.30 h miestneho času (18.30 h SELČ) zasahovalo 25 jednotiek po hláseniach o možnom výbuchu plavidla pri Haulover Sandbar - plytkej oblasti pre plavbu loďami známa pre večierky. Americká stanica CBS News informuje, že podľa svedkov po výbuchu loď rýchlo zachvátili plamene.
Záchranári po príchode na miesto incidentu objavili niekoľko zranených osôb, pričom do nemocníc v okolí previezli 11 ľudí. Ich zdravotný stav dosiaľ nie je známy. NBC News tvrdí, že v nemocniciach je po tomto predpokladanom výbuchu až 15 osôb. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie tohto incidentu.