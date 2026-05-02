VIDEO Boj o život na východe Slovenska: Policajti zachránili muža, ktorý po páde zo skútra prestal dýchať

HRABUŠICE - V obci Hrabušice došlo k udalosti, pri ktorej išlo doslova o sekundy a boj o prežitie. Po páde zo skútra zostal 63-ročný muž v bezvedomí, pričom prestal vykazovať základné známky života.
63-ročný muž po páde z elektrického skútra v katastri obce Hrabušice skolaboval. Keď na miesto dorazila hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru zo Spišskej Novej Vsi, naskytol sa im alarmujúci pohľad.
Muž bol v bezvedomí, nereagoval na podnety a nedýchal. Policajti však ani na okamih nezaváhali a okamžite začali s poskytovaním prvej pomoci. Policajti v oživovaní muža pokračovali dlhé minúty. Ich vytrvalosť bola kľúčová, keďže záchranné zložky boli na ceste. Ako uviedla polícia, prístup hliadky bol mimoriadne odhodlaný.
Po príchode posádok rýchlej zdravotnej pomoci pokračovali policajti v súčinnosti s nimi. Na miesto bola privolaná aj posádka leteckých záchranárov. Spoločným úsilím sa napokon podarilo obnoviť základné životné funkcie 63-ročného muža, ktorého následne vrtuľníkom transportovali do nemocnice.