Vizváryová ide do útoku! S Kollárom sú na nože. Ostro zhodnotila Borisa... uf, to zabolí

BRATISLAVA – Medzi Laurou Vizváryovou a Borisom Kollárom to začína poriadne vrieť. Brunetka si na Instagrame pustila ústa na špacír a na adresu expartnera vyslala slová, ktoré jasne naznačujú, že to medzi nimi rozhodne nie je v poriadku.
Po rozchode sa Laura Vizváryová a Boris Kollár snažili pôsobiť zmierlivo a navonok tvrdili, že najdôležitejšie je pre nich dobro ich spoločného syna Abnera. Zdá sa však, že pokoj medzi expartnermi dlho nevydržal. Najnovšie totiž brunetka na sociálnej sieti spustila otvorený „real talk“ so svojimi sledovateľmi a na adresu bývalého partnera padli poriadne ostré slová.
Vizváryová odpovedala fanúšikom na rôzne otázky. Jedna zo sledovateliek sa jej zdôverila s vlastným trápením: „Ako sa vyrovnávaš s rozchodom? Mňa nechal priateľ po 15 rokoch a vlastne ani neviem prečo…“ Laura reagovala prekvapivo priamo: „Tak ako sa hovorí… smeti sa Vám vyniesli samé,“ napísala a pridala aj srdiečko. Tieto slová sú dosť prekvapujúce, keďže Laura sa po rozchode s podnikateľom prezentovala ako ranená žena. No teraz, zdá sa, mení rétoriku a púšťa sa do útoku.
Vizváryová nemá brzdu, nenápadne vŕta do Borisa: Laura, veď si vedela koho si ulovila
Padla však aj otázka, ktorá sa týkala ich spoločného syna. „Zaujíma sa teraz Boris o svoje dieťa?“ spýtala sa ďalšia zo sledovateliek. Laura odpovedala pomerne tajomne: „Ešte dávam šancu tomu… zatiaľ sa nevyjadrím.“ Tým však zároveň naznačila, že situácia medzi bývalými partnermi zrejme nie je taká idylická, ako sa spočiatku zdalo.
K napätiu prispel aj samotný Kollár. Ten sa totiž nedávno objavil v rozhovore u Oskara Baramiho, kde sa otvorene rozhovoril aj o svojom súkromí. „Keď získaš v 60-ke slobodu, nehodiť znova niekde kotvu, to je veľmi dôležité. Neviem, či sa mi to podarí,“ povedal s úsmevom. A keď prišla otázka, či mu Laura chýba, jeho odpoveď mnohých zaskočila. „Mne chýba aj Laura, aj Andrea, aj všetky,“ priznal bez okolkov.
Práve tieto slová nenechali Vizváryovú chladnou. Na sociálnej sieti Borisovi odkázala: „Boris, pamätáš… ja som si ťa zastávala vždy! Vždy som za tebou stála! Keď ťa niekto ponižoval, ohováral! Stála som za tebou… muž by mal ochraňovať svoju rodinu a ochraňovať matku svojho dieťaťa! Abner tomu nerozumie, ale keby rozumel, myslíš, že by sa mu to páčilo?!“
Zdá sa tak, že hoci sa po rozchode snažili zachovať pokojný tón, medzi bývalými partnermi to začína poriadne vrieť. A ich slovná prestrelka sa odohráva priamo pred očami verejnosti.
