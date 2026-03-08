Spor o ropu eskaluje: Fico obvinil Zelenského z vydierania, tému otvorí aj v Paríži!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico sa v novom vyjadrení ostro ohradil voči konaniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého kroky označil za „hrubé vydieranie“ Slovenska a Maďarska prostredníctvom zastavenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Predseda vlády avizoval, že túto tému, spolu s otázkou vysokých cien energií v EÚ, otvorí na nadchádzajúcom jadrovom fóre v Paríži počas rokovaní s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Premiér Fico označil kroky ukrajinského prezidenta za nepriateľské a spochybnil tvrdenia Kyjeva o poškodení ropovodu Družba. Podľa jeho slov satelitné snímky potvrdzujú, že trasa je neporušená a zastavenie dodávok vníma ako politický nástroj nátlaku. „Ukrajinský prezident nás permanentne poškodzuje a myslí si, že nás donúti zmeniť náš mierový postoj na vojnový,“ vyhlásil Fico.
Slovensko podľa neho nebude naďalej nečinne prizerať a je pripravené koordinovať svoj postup s Maďarskom. Premiér sa v utorok (10. 3.) stretne v Paríži s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Chce jej tlmočiť stanoviská k téme dodávky ropy cez územie Ukrajiny. Opätovne bude apelovať na to, aby EK prinútila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil návštevu miesta, kde má byť poškodený ropovod Družba.
Bude tiež tlmočiť, že SR je v prípade potreby pripravená prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra vo videu na sociálnej sieti.
Energetická bezpečnosť a ceny elektriny
Ďalšou prioritou vlády je boj proti vysokým cenám elektriny, ktoré podľa premiéra zaťažujú európsky priemysel a znižujú jeho konkurencieschopnosť. Fico opätovne kritizoval súčasný systém emisných povoleniek a vyzval na racionálnejšie riešenia, ktoré by zabezpečili ceny elektriny porovnateľné s USA či Áziou. Zároveň potvrdil, že vláda pracuje na opatreniach na obnovenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom.
Hrozba migrácie a kritika opozície
V súvislosti s napadnutím Iránu premiér upozornil na riziko destabilizácie regiónu, čo by mohlo viesť k novým vlnám nelegálnej migrácie. „Budem žiadať ministra vnútra a ďalších zodpovedných členov vlády, aby mobilizovali všetky vyskúšané metódy predchádzania nelegálnej migrácii a na tento účel vykonali aj potrebné cvičenia na určených hraničných úsekoch,“ uviedol.
Zároveň ostro kritizoval opozíciu, ktorú obvinil ju z farizejstva, nekritického postoja k zahraničným partnerom a z úmyselného poškodzovania dobrého mena Slovenska, napríklad v otázkach štatistík o podvodoch s DPH.