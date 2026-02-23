Kollárova EX už slovenských chlapov nechce: Naložila im ako nikto! Lov na boháčov v Dubaji?

BRATISLAVA - Po rozchode s Borisom Kollárom sa Laura Vizváryová rozhodla pre radikálnu zmenu života. Blondínka zdrhla do Dubaja, kde jej útočisko poskytla kamarátka Zuzana Plačková, ktorá jej dala k dispozícii svoj byt. Práve tu si Laura lieči rany po náročnom rozchode a uvažuje nad novým životom ďaleko od Slovenska.
Na Instagrame sa otvorila fanúšikom a spravila Q&A, kde odpovedala na otázky o láske, živote aj budúcnosti. Keď sa jej fanúšik pýtal, či si plánuje nájsť nového partnera, prezradila: „Raz určite... ja som však správny a lojálny človek. Keď raz niekoho miluješ, alebo si milovala, nejde hneď milovať niekoho iného. Ak áno – nemiluješ nikoho. Všetko má svoj čas... avšak... neviem, či chcem muža zo Slovenska. Keď vidím mentalitu mužov, základy, výchovu a hodnoty... muži zo Slovenska sa ešte majú čo učiť."
Blondínka zároveň potvrdila, že sa v Dubaji cíti dobre a uvažuje nad novým začiatkom práve v týchto končinách. „Cítim, že toto je môj nový domov a nový smer. Milujem Dubaj... celý čas len rozmýšľam, ako tu začať podnikať a zostať žiť. Cítim, že toto je krajina, kde si viem predstaviť svoj život."
Blondínka by aj mala štartovné na nový život za hranicami Slovenska. Dom, ktorý jej Boris kúpil má totiž hodnotu niekoľko stoviek tisíc eur a s tým už sa dá špekulovať. Pri odpovediach fanúšikom ale nezabudla zdôrazniť, že s Borisom nebola pre peniaze. „Mňa vždy chceli a aj chcú úspešní muži."
Zdá sa teda, že Laura Vizváryová plánuje svoj život aj srdce posunúť na úplne novú úroveň. Po náročnom rozchode s Borisom sa sústreďuje na seba, svoje podnikateľské ambície – a možno aj na lásku, ktorá by ju čakala v exotickom Dubaji. Luxus, nezávislosť a nová kapitola života – to všetko sa zdá byť pre blondínku teraz na prvom mieste.
