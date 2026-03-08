50-ka na krku, ale telo bohyne: Obľúbená herečka môže konkurovať aj mladším!

PARÍŽ - Pri pohľade na ňu by len málokto hádal, že už čoskoro oslávi päťdesiatku. Diane Kruger vyzerá totiž fantasticky a pokojne môže konkurovať aj oveľa mladším ženám! Veď pozrite.
Na parížskom týždni módy opäť raz dokázala, že vek je naozaj len číslo. Obľúbená herečka Diane Kruger sa objavila na prestížnej prehliadke módneho domu. Svojím vzhľadom bez problémov zatienila aj o niekoľko desaťročí mladšie ženy. Kruger stavila na odvážny, no zároveň veľmi sofistikovaný outfit. Obliekla si koženkový top odhaľujúci dokonale vypracované brucho, čím ukázala, že si udržiava výbornú formu.
Outfit doplnila koženkovou sukňou, klasickými čiernymi lodičkami a výraznými striebornými náušnicami. Celý look oživila kabelkou v sýtom červenom odtieni, ktorá vytvorila výrazný kontrast. Herečka pôsobila mimoriadne sebavedomo a šarmantne. Málokto by tipoval, že Diane Kruger tento rok oslávi už 50. narodeniny. Pri pohľade na jej štíhlu líniu, pevnú siluetu a mladistvý vzhľad by jej totiž tento vek tipoval len málokto. Jubileum oslávi 15. júla.
Jej cesta k herectvu pritom vôbec nebola priamočiara. V detstve totiž snívala o kariére profesionálnej baletky. Rodičia ju preto poslali študovať balet do Londýna, kde sa pripravovala na dráhu baletky. Osud však rozhodol inak – po vážnejšom zranení musela baletnú kariéru ukončiť. Práve táto nečakaná životná zmena ju priviedla k modelingu. Presťahovala sa do Paríža, kde sa začala presadzovať ako modelka a postupne si otvorila dvere aj do sveta filmu. Herecký debut absolvovala v roku 2002 a odvtedy sa objavila v množstve úspešných projektov.
Zaujímavý bol aj jej osobný život. V roku 2001 sa po dvojročnom vzťahu vydala za francúzskeho herca a režiséra Guillaumeho Caneta. Ich manželstvo však nevydržalo a v roku 2006 sa rozviedli. Nasledujúce desaťročie tvorila pár s kanadským hercom Joshuaom Jacksonom. Nová kapitola v jej živote sa začala písať v roku 2015 počas nakrúcania filmu Sky. Práve tam sa zoznámila s hercom Normanon Reedusom. Od roku 2016 tvoria stabilný pár. Spolu vychovávajú dcéru, ktorá sa im narodila v novembri 2018.