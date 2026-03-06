Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

MIMORIADNE Brusel posiela Zelenskému ostré slová: Vyhrážky Orbánovi? TAK toto už PORIADNE prehnal!

Maďarský premiér Viktor Orbán (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas okrúhleho stola na summite EÚ.
Maďarský premiér Viktor Orbán (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas okrúhleho stola na summite EÚ. (Zdroj: AP Photo)
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) považuje za neprijateľné vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Vyhlásil to v piatok hovorca Komisie Olof Gill, informuje agentúra AFP.

„Ako Európska komisia máme jasno, že takýto typ vyjadrovania nie je prijateľný. Proti členským štátom EÚ nesmú byť vyslovované vyhrážky,“ povedal Gill a označil „štvavú rétoriku“ na všetkých stranách sporu ako neprínosnú. EK podľa jeho slov hľadá možnosti, ako podporiť obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko, pričom zvažuje aj prípadnú finančnú pomoc. Bližšie podrobnosti však zatiaľ neposkytol.

Gill ďalej prezradil, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová by mala o tejto téme v najbližšom období rokovať aj so slovenským premiérom Robertom Ficom. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa toto stretnutie uskutoční. Na schôdzku s von der Leyenovou v stredu vyzval Fico, podľa ktorého by sa mala uskutočniť pred jeho prípadným stretnutím s ukrajinským prezidentom. Zároveň zopakoval, že neverí Zelenskému, čo sa týka poškodenia ropovodu Družba na území Ukrajiny. Dokazovať to podľa neho majú aj satelitné snímky.

Brusel v piatok viedol rokovania s cieľom vyriešiť vzniknutú patovú situáciu. Orbán blokuje 20. sankčný balík proti Rusku a pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Vetovať pomoc pre Kyjev bude podľa vlastných slov dovtedy, kým sa dodávky cez ropovod Družba neobnovia. Zelenskyj vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali“. Tieto vyhlásenia už vo štvrtok ostro odsúdili aj slovenský premiér Robert Fico, šéf diplomacie Juraj Blanár či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

