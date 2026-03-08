Hlas nenašiel podporu pre zmenu volebných obvodov: Prioritou je teraz päťročné obdobie pre samosprávy

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD nateraz nebude predkladať do Národnej rady (NR) SR návrh na vypustenie jedného volebného obvodu z Ústavy SR. V tejto veci nedospela k dohode s ďalšími stranami. Vyplýva to vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho.
„Čo sa týka vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR, je to stále cieľom našej strany. Avšak keďže rokovania s ostatnými parlamentnými stranami nesmerujú k dohode v blízkej dobe, tento návrh teraz do parlamentu predkladať nebudeme,“ uviedol. Hlas-SD presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej poslednej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu, ani od koalície.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši koncom vlaňajška povedal, že Hlas sa chce k tejto téme ešte vrátiť, no zatiaľ na presadenie zmeny nenašiel dosť hlasov. Avizoval vtedy, že otvoriť by sa to mohlo, pokiaľ by sa predkladala novelizácia ústavy pre predĺženie volebného obdobia samosprávam.
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa však nakoniec v parlamente mal riešiť samostatne. Puci priblížil, že na predĺžení je dohoda v koalícii a aj s opozičnou KDH a návrh predložia na aprílovú schôdzu NR SR. Kresťanskí demokrati ešte skôr avizovali, že vo všeobecnosti podporujú predĺženie volebného cyklu samospráv, ale k podpore tohto návrhu sa vyjadria po tom, ako si ho pozrú finálny.