Hlas nenašiel podporu pre zmenu volebných obvodov: Prioritou je teraz päťročné obdobie pre samosprávy

Róbert Puci
Róbert Puci (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
TASR

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD nateraz nebude predkladať do Národnej rady (NR) SR návrh na vypustenie jedného volebného obvodu z Ústavy SR. V tejto veci nedospela k dohode s ďalšími stranami. Vyplýva to vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho.

„Čo sa týka vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR, je to stále cieľom našej strany. Avšak keďže rokovania s ostatnými parlamentnými stranami nesmerujú k dohode v blízkej dobe, tento návrh teraz do parlamentu predkladať nebudeme,“ uviedol. Hlas-SD presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej poslednej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu, ani od koalície.

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši koncom vlaňajška povedal, že Hlas sa chce k tejto téme ešte vrátiť, no zatiaľ na presadenie zmeny nenašiel dosť hlasov. Avizoval vtedy, že otvoriť by sa to mohlo, pokiaľ by sa predkladala novelizácia ústavy pre predĺženie volebného obdobia samosprávam.

Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa však nakoniec v parlamente mal riešiť samostatne. Puci priblížil, že na predĺžení je dohoda v koalícii a aj s opozičnou KDH a návrh predložia na aprílovú schôdzu NR SR. Kresťanskí demokrati ešte skôr avizovali, že vo všeobecnosti podporujú predĺženie volebného cyklu samospráv, ale k podpore tohto návrhu sa vyjadria po tom, ako si ho pozrú finálny.

Hlas-SD podporuje riešenie, ktoré umožní voliť zo zahraničia na ambasádach
Zmena v peňaženkách tisícov Slovákov: Minimálna mzda mieri NAHOR! Suma čoskoro pokorí tisícku
Mrazivé svedectvo z emirátov: Poslanec Hlasu v centre raketových útokov, opísal momenty hrôzy nad Dubajom
Diskusia o zrušení voľby poštou zo zahraničia je racionálna, tvrdí Erik Tomáš
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Brusel plánuje revolúciu v eurofondoch: Dotácie z EÚ už nebudú automatické, Slovensko čaká tvrdý boj o miliardy
Lavínová hrozba v Tatrách: Pozor na mokrý sneh v polohách do 2000 metrov! Platí druhý stupeň výstrahy
Zásah hasičov v Bratislave: Požiar obývanej chatky si vyžiadal zranenie, na mieste bola sanitka
Pozor na lavíny! Horská záchranná služba varuje pred mokrým snehom do 2000 m: Hrozí nebezpečenstvo
Pozor na lavíny! Horská záchranná služba varuje pred mokrým snehom do 2000 m: Hrozí nebezpečenstvo
Grécko a Korfu zasiahlo silné zemetrasenie! Otrasy pocítili aj v Albánsku: Hlásia výpadky prúdu
MIMORIADNE Zvrat v Teheráne: Americké a izraelské útoky zasiahli ropný sklad, Irán vybral nového VODCU!
Brusel plánuje revolúciu v eurofondoch: Dotácie z EÚ už nebudú automatické, Slovensko čaká tvrdý boj o miliardy
Drahá nafta vyháňa Nemcov za hranice! V Česku a Poľsku tankujú lacnejšie: Colná správa robí razie
Priania dám z STVR ku Dňu žien: Úprimnosť riaditeľky Flašíkovej vás milo prekvapí!
50-ka na krku, ale telo bohyne: Obľúbená herečka môže konkurovať aj mladším!
Vizváryová ide do útoku! S Kollárom sú na nože. Ostro zhodnotila Borisa... uf, to zabolí
Baletný majster Vlastimil Harapes (†77): Policajný spis odhalil odporné zverstvo
Kam ujsť, ak vypukne tretia svetová vojna? Vedci vytypovali miesta, ktoré by zostali bezpečným rajom!
Myslíte si, že ľudia okolo vás mrmlú? POZOR, váš mozog sa vám snaží povedať niečo veľmi dôležité!
Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!
Tieto prírodné látky pomáhajú riediť krv: Zdravší prietok krvi a prevencia trombózy
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!

VIDEO Slafkovský superhviezdnym výkonom vybavil Kings a roztrhal rekord, Pospíšil naberá formu
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Boj o malý glóbus vrcholí: Online prenos zo super-G žien vo Val di Fassa
Krutá lekcia od favorita: Oslabené Slovensko v parahokejovom úvode podľahlo Kanade
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Stačí fotografia ruky a AI môže odhaliť vážne ochorenie. Diagnózu, ktorej odhalenie trvá roky, dokáže zvládnuť za sekundy
Američania otestovali nový hypersonický motor. Hadley H13 má vydržať viac než dvojnásobný počet letov
USB-C mal vyriešiť chaos s káblami. Analytici hovoria, že priniesol nové problémy
Bezprecedentná letecká vojna proti Iránu vstupuje do druhého týždňa. Hormuzský prieliv sa ocitol na pokraji kolapsu
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
MIMORIADNE Zvrat v Teheráne: Americké a izraelské útoky zasiahli ropný sklad, Irán vybral nového VODCU!
Brusel plánuje revolúciu v eurofondoch: Dotácie z EÚ už nebudú automatické, Slovensko čaká tvrdý boj o miliardy
Drahá nafta vyháňa Nemcov za hranice! V Česku a Poľsku tankujú lacnejšie: Colná správa robí razie
Obrovská tragédia pri Novom Meste: Chlapec (†4) neprežil zrážku s autom, šoféroval jeho otec!

