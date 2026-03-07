Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!

LONDÝN - Byť prevádzkovateľom strip klub môže znieť ako vysnívaná práca, realita je však podľa majiteľa siete Wiggle, oveľa zložitejšia. Taran Ojla prezradil, koľko zarábajú tanečnice, čo návštevníci v podnikoch nevidia a ako dnes nočné bary v Británii zápasia s poklesom zákazníkov aj tržieb.
Wiggle je najväčší prevádzkovateľ strip klubov vo Veľkej Británii so štyrmi podnikmi na južnom pobreží Anglicka. Tieto nočné bary, kde si muži môžu vychutnať drink v spoločnosti žien hore bez, fungujú už od roku 2000. Jeden z majiteľov Taran Ojla pre Daily Star priblížil, koľko tvrdej driny sa skrýva za vedením takého pikantného podniku. Spolu so svojím otcom otvorili prvý pánsky klub v roku 2000 a dnes majú štyri prevádzky: vo Weymouthe, Bournemouthe, Portsmouthe a Southamptone a stali sa „najväčšími“ prevádzkovateľmi v tomto odvetví.
V roku 2021 Taran prevzal rodinný biznis a musí koordinovať tanečnice vystupujúce v jeho kluboch. „V našich kluboch sa strieda približne 400 tanečníc. Niektoré pracujú pomerne pravidelne, iné len pár dní do roka. Sú samostatne zárobkovo činné, takže im neposielame rozpis zmien a ony nám jednoducho povedia, kedy chcú pracovať. Je to úplne ad hoc.“ Vysvetlil aj to, koľko striptérky zarábajú. „Zárobky striptérok sa môžu výrazne líšiť. Pracujú ako živnostníčky, čo znamená, že si samy vyberajú, kedy pracujú, a my si berieme províziu z ich zárobkov.“
Za noc zarobia aj vyše 13-tisíc eur
Uviedol, že zvyčajne dokážu zarobiť 200 (229,80 eur) až 500 libier (574,40 eur) za noc, ale niektoré večery to môže byť len 50 libier (57,40 eur), inokedy zas aj tisíce. Najviac vraj jedna z tanečníc zarobila za jednu noc 12 000 libier (13 785,20 eur). Taranovou obľúbenou časťou práce je „energia“ v klube počas dobrého večera, ktorá podľa neho pôsobí ako veľká výhra v kasíne. Povedal: „Mám rád sociálny aspekt tejto práce. Žiadna noc nie je rovnaká, stretávame množstvo zaujímavých ľudí a zažívame veľa nezabudnuteľných večerov. Myslím si, že najlepšia vec na prevádzkovaní klubov je práve ten náboj. Keď je klub plný, tanečnice zarábajú veľké peniaze, zákazníci sa skvele bavia a nie je nič lepšie, než vidieť, ako si všetci užívajú. Je to ako veľká výhra v kasíne, ako dávka dopamínu, keď ľudia veľa míňajú.“
Nie je to však vždy len samá radosť, keďže Taran spomenul aj problémy súvisiace s úpadkom nočnej ekonomiky vo Veľkej Británii. „Na vlastné oči vidíme pokles počtu zákazníkov aj ich výdavkov a nemôžem im to vyčítať,“ povedal. „Snažíme sa vyjsť zákazníkom v ústrety, preto sme ceny nechali rovnaké od roku 2021, ale vo všeobecnosti vidíme pokles čísel. Mnohé okolité kluby a bary už zatvorili a ja som musel prepustiť niektorých zamestnancov, pretože už nemáme také príjmy ako kedysi. Je naozaj ťažké musieť sa rozlúčiť s ľuďmi, s ktorými ste radi pracovali.“