Lásky známej plavovlásky: Slabosť na Tomášov, ALE Zdeněk... Až pri ňom omladla! A zase je single

PRAHA - Život Lucie Vondráčkovej sprevádzali profesijné úspechy i osobné pády! Jej srdce patrilo viacerým mužom. Dnes má 45 rokov a o 18 rokov mladšieho partnera.
PhDr. Lucie Vondráčková sa narodila 8. marca 1980 v Prahe. Pochádza z umeleckej rodiny a má mladšieho brata Davida. Jej otec Jiří Vondráček je herec, spevák, basgitarista a klavirista, matka Hana Sorrosová je textárka a prekladateľka. Tetou Lucie Vondráčkovej je speváčka Helena Vondráčková.
Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na pražskom konzervatóriu a úspešne ukončila aj štúdium kulturológie na Filozofickej fakulte UK, kde získala a titul doktor filozofie. Prvýkrát sa pred kamerou objavila vo svojich deviatich rokoch. Jej úplne herecké začiatky spadajú do roku 1991, kedy hrala v seriáli Ľudovíta Ráža Územie bielych kráľov, neskôr v seriáli Václava Vorlíčka Arabela sa vracia alebo Rumburak kráľom Ríše rozprávok.
Hrala v troch filmoch režiséra Juraja Jakubiska - Nejasná správa o konci sveta, Bathory (v oboch filmoch sa jej postava volala Lucia) a Post coitum, ďalej potom vo filme Labyrint. Ďalším filmom sú Babovřesky, komédia Zdeňka Trošky. Od roku 2010 sa Lucia venovala hraniu prevažne v anglicky hovoriacich filmoch a medzi amerických interpretov sa zaraďuje ako herečka vo filmoch The Last Holiday, John Of Arc alebo Hotel Limbo.
Ďalším Tomášom v jej živote sa stal krasokorčuliar Tomáš Verner, s ktorým to už bolo trochu vážnejšie. Osudným sa im stalo pracovné vyťaženie, kvôli ktorému na seba nemali čas. Aj v ďalšom vzťahu zostala Vondráčková verná menu Tomáš...