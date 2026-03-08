Zásah hasičov v Bratislave: Požiar obývanej chatky si vyžiadal zranenie, na mieste bola sanitka

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) )
BRATISLAVA - Hasiči v sobotu (7. 3.) zasahovali pri požiari chatky na Furmanskej ulici v bratislavskom Lamači. Ľahko sa zranila jedna osoba, ktorá bola na mieste ošetrená. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V sobotu krátko po 14.00 h bol ohlásený požiar drevenej chatky obývanej ľuďmi bez domova v chatovej oblasti na Furmanskej ulici v bratislavskom Lamači,“ priblížil HaZZ. Pri požiari sa ľahko zranila jedna osoba. „Bola na mieste ošetrená posádkou sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby,“ podotkli hasiči.
