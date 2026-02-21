Vizváryová nemá brzdu, nenápadne vŕta do Borisa: Laura, veď si vedela koho si ulovila

BRATISLAVA – Laura Vizváryová sa pustila zhurta do práce. Na sociálnych sieťach zverejňuje motivačné videá a v tých posledných sa pasuje do úlohy odborníčky na vzťahy.
Láske Borisa Kollára a Laury Vizváryovej nedávno odzvonilo. Dvojica tvorila pár od roku 2019 a má spolu syna Abnera, ktorý sa narodil v júli 2023. Podľa medializovaných informácií mala byť iniciátorkou rozchodu práve Laura, nikto však nevie, čo sa medzi nimi naozaj stalo. Ani jeden z páru sa ku krachu vzťahu nechce otvorene vyjadrovať, niektoré Laurine reakcie na sociálnych sieťach však naznačujú, že nemusí platiť oficiálna verzia, podľa ktorej bola iniciátorkou rozchodu Laura. „Boris bol dlhé roky súčasťou nášho rodinného života, v podstate môj celý svet a nebolo to rozhodnutie, ktoré by sa robilo ľahko,“ povedala pre Topky.sk plavovláska. „Môžem povedať len toľko, že som presvedčená, že každá žena si zaslúži rešpekt, pokoj a úprimnú lásku,“ dodala.
Tá sa teraz vo vyjadreniach pasuje do polohy odborníčky na vzťahy. Zdôrazňuje, že pozná život slobodnej matky a hovorí aj o živote s narcistom. A už pozná aj recept na dokonalý vzťah. „95 percent úspechu vo vzťahu závisí od výberu partnera,“ prízvukuje životom poučená žena, ktorá má dve deti s dvoma rôznymi mužmi. A pokračuje: „Väčšinou sa najprv intímne zblížime, zamilujeme a až potom zistíme, či to vôbec s tým partnerom funguje alebo nie. Lenže v skutočnosti to má byť presne opačne,“ tvrdí po odžitých skúsenostiach. „Najprv si vyberáš a až potom sa citovo pripútaš,“ zdôrazňuje. „Správanie ľudí je predvídateľné. Keď niekto nemá stabilitu na začiatku, väčšinou ju nebude mať ani neskôr. Ak niekto potrebuje slobodu a chaos, tak z neho láska neurobí rodinný typ.“ Láska podľa nej nedokáže opraviť ani zásadné nezhody a časom sa aj tak ukážu. Láska ich skrátka neprekryje. Preto netreba podľahnúť iskre a chémii, ale vyberať si treba „podľa hodnôt a kompatibility.“
„Dôležité je, aby ste mali aspoň dve potreby rovnaké. Ale dlhodobý vzťah neurčujú iba potreby, určujú ho aj hodnoty. Rodina alebo sloboda, pokoj alebo chaos, stabilita alebo dobrodružstvo. Problém vznikne vtedy, ak ti niekto napĺňa potreby, ale vaše hodnoty sa vám nezhodujú. Zrazu sa možno nemilujete menej, len si navzájom nenapĺňate to najdôležitejšie. Nakoniec budete musieť bojovať sami so sebou a to je to najhoršie, pretože taký život nemá žiadny zmysel,“ zamýšľa sa Laura.
Nuž, škoda, že to pochopila až v 31 rokoch, keď má za sebou niekoľko nevydarených vzťahov a dve deti. Naskytá sa aj otázka, prečo vôbec vstúpila do vzťahu s Borisom Kollárom, od ktorého sa vzťahová stabilita dá sotva čakať. Vedela predsa, koľko vzťahov mal pred ňou a koľko detí má s koľkými ženami. Vari si myslela, že ho zmení ako šibnutím čarovného prútika? Možno aj preto budú viacerí s očakávaním sledovať, či sa z predošlých vzťahov poučila a kto si najbližšie získa jej srdce. Na mužov v jej veku totiž určite nezanevrela, ale snáď trošku dospela a pri výbere bude opatrnejšia, respektíve sa bude riadiť svojimi vlastnými radami. Ale ktovie, možno to bude zase muž, ktorý prispeje do jej rodinného rozpočtu – už nie domom a autom, ktoré má od Kollára, ale niečím ďalším...