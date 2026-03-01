Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?

BRATISLAVA - Rozhovor Borisa Kollára o bývalej partnerke vyvolal nečakanú lavínu reakcií. Po jeho slovách v relácii sa ozvali nielen Romana Tabaková a samotná Laura Vizváryová, ale prekvapivo aj Kollárova dcéra Alexandra. Zdá sa, že v ich rodine panuje napätá atmosféra...
Od rozchodu Borisa Kollára a Laury Vizváryovej prešiel už istý čas. Aj keď sa politik k rozchodu dlhšie nevyjadroval, v najnovšej epizóde The Oski Show sa o ich vzťahu otvorene rozhovoril. „Keď získaš v 60-ke slobodu, nehodiť znova niekde kotvu, to je veľmi dôležité. Neviem, či sa mi to podarí. Neviem, ako by som to povedal, ale Laura je taká ľahkovážna. Furt strieda tých partnerov. Ja už som to nemohol zvládnuť s ňou. To už sa nedalo. Ja mám nejakú hrdosť,“ uviedol Kollár s úsmevom.
Boris Kollár sa na rozchode s EX zabáva! Ohrdnutá Laura reaguje: Mám sa vyjadriť ja?
Na otázku, či mu Laura chýba, odpovedal nečakane: „Mne chýba aj Laura, aj Andrea, aj všetky.“ Jeho vyjadrenia si okamžite všimla aj Romana Tabaková. „Skutočný gentleman sa riadi pravidlom, že o ženách (intímnych či súkromných záležitostiach) hovorí s úctou, diskrétne, alebo vôbec…Boris už konečne buď dospelý. Smutné takto ponižovať maminku a smiať sa. Smeti, kotva… Držím so všetkými slobodnými maminkami," vyjadrila podporu Tabaková Vizváryovej.
Laure to nedalo a dodala: „Boris, pamätáš... ja som si ťa zastávala vždy!! Vždy som za tebou stála!!! Keď ťa niekto ponižoval, ohováral!!! Stála som za tebou… muž by mal ochraňovať svoju rodinu a ochraňovať matku svojho dieťaťa! Abner tomu nerozumie, ale keby rozumel, myslíš, že by sa mu to páčilo?!" Na Borisov rozhovor reagovala aj jeho dcéra Alexandra Horňáková. „Za dobrotu na žobrotu. Viem to na vlastnej koži. Tiež som sa ho voľakedy zastávala," napísala tajomne. Nuž, vyzerá to tak, že v ich rodine panuje napätá situácia.
