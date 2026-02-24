Špina už sa valí! Lauru Vizváryovú rozniesli na kopytách: Nie sú lóve, tak to hráš na obeť?

BRATISLAVA – Kým si ona lieči zlomené srdce v Dubaji, doma to vrie. Po rozchode s Borisom Kollárom sa na Lauru Vizváryovú zosypala vlna kritiky, akú by nečakala ani v tom najhoršom sne. Ľudia ju v komentároch označujú za zlatokopku a vysmievajú sa z jej moralizovania.
Laura sa po rozchode prezentuje ako žena, ktorá si zaslúži rešpekt, pokoj a úprimnú lásku. Hovorí o hodnotách, lojalite a o tom, že nie každý muž vie žene dať to, čo potrebuje. Práve tieto vyjadrenia však mnohým poriadne zdvihli tlak. „Čo ho nepoznala, že kto to je, keď si s ním začínala?“ pýta sa bez okolkov jeden z diskutujúcich. Ďalší dodáva: „Zaujímavé, že jej to začalo prekážať až po takom čase, keď už dávno vedela, ako žije a koľko má detí a žien. Vtedy jej to nevadilo?“
Témou, ktorú jej ľudia vyhadzujú na oči najčastejšie, je práve počet jeho potomkov. Kollár má 17 detí so 14 ženami – a tento fakt bol verejne známy ešte predtým, než s ním Laura vstúpila do vzťahu. Aj preto mnohí nechápu, prečo sa dnes tvárí tak prekvapene. „Teraz je zrazu narcis? To ti nevadilo, že počas vášho vzťahu sa mu narodili ďalšie deti?“ znie jeden z ostrých komentárov. Iný pridáva: „Madam sa cíti byť obeťou? To vážne?“ Boris Kollár sa o bývalku Lauru KRÁĽOVSKY POSTARAL: Dom za 600 tisíc, vozí sa v parádnom aute
Pod paľbou sa ocitla aj jej prezentácia na sociálnych sieťach. Laura sa dlhodobo profiluje ako samostatná a emancipovaná žena, ktorá si všetko vybudovala sama. Internet jej však pripomína luxusný dom aj auto, ktoré jej zadovážil práve Kollár. „Ale dom za 500-tisíc ti je dobrý, ty samostatná a emancipovaná,“ píše ironicky jedna z diskutujúcich. Objavujú sa aj tvrdé nálepky ako "zlatokopka" či odkazy o tom, že „kým boli peniaze, bolo dobre, teraz sa hrá na ukrivdenú.“ Alebo: „Končia lóve a teraz ho ohovára. Chcela mať ľahký život, zlatokopka.“
Niektorí zašli ešte ďalej. „Začať si s takým mužom je na zamyslenie. Teraz po rozchode sa snaží presviedčať, že je múdra, ale kde bola dovtedy? Je to len obyčajná hlupaňa,“ vyhodnotil ďalší z komentujúcich. Medzi príspevkami sa nájdu aj takí, ktorí Lauru obdivovali. „Laura, ja som žrala vás aj vaše videá, ale... myslíte, že máte právo moralizovať? Máte nejakú úctu voči sebe samej?“ Otázkou teda zostáva, či je Laura ženou, ktorá si až časom uvedomila realitu svojho vzťahu, alebo dnes len upravuje príbeh tak, aby z neho vyšla čo najlepšie.
