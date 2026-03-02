MIMORIADNE Kuvajt omylom zostrelil tri americké stíhačky F-15

KUVAJT – Na území Kuvajtu došlo v pondelok k havárii stíhacieho lietadla typu F-15 patriaceho vzdušným silám USA. Incident sa odohral v čase vrcholacej operácie „Epická zúrivosť“, v rámci ktorej Spojené štáty využívajú svoje regionálne základne na údery proti iránskym cieľom.
Aktualizácia 12:20 Americké letectvo (USAF) vydalo oficiálne vyhlásenie k haváriám svojich vojenských strojov, v ktorom pripísalo zodpovednosť protivzdušnej obrane Kuvajtu. Podľa stanoviska kuvajtské sily „omylom zostrelili tri americké stíhacie lietadlá typu F-15“, ktoré v tom čase plnili operačné úlohy súvisiace s konfliktom v Iráne. Tento tragický incident „priateľskej paľby“ (friendly fire) podčiarkuje extrémne napätie a chaos v regióne, kde sú obranné systémy spojencov v neustálej pohotovosti.
Pilot sa stihol zachrániť
Prvé informácie o páde stroja sa objavili na sociálnych sieťach, kde boli zverejnené amatérske zábery z miesta nešťastia. Podľa zistení denníka The Times of Israel (ToI) sa minimálne jeden z členov posádky stihol z lietadla úspešne katapultovať. Oficiálne miesta zatiaľ nešpecifikovali zdravotný stav pilota ani presný počet osôb na palube.
Pentagón sa k udalosti zatiaľ vyjadruje zdržanlivo a neposkytol žiadne bližšie detaily o tom, čo mohlo byť príčinou technického zlyhania alebo pádu. Nie je jasné, či sa stroj vracal z bojovej misie alebo išlo o operačný let v rámci zabezpečenia regiónu.
Spadli viaceré lietadlá
Podľa oficiálnych vyjadrení kuvajtských úradov došlo v tomto štáte v Perzskom zálive k zrúteniu niekoľkých armádnych strojov USA. Hovorca kuvajtského rezortu obrany informoval, že posádky lietadiel nehodu prežili. Bližšie okolnosti ani konkrétne príčiny týchto havárií však hovorca nateraz nešpecifikoval.
„Dnes ráno došlo k haváriám niekoľkých amerických bojových lietadiel. Môžeme potvrdiť, že všetci členovia posádok prežili,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva obrany s tým, že okolnosti incidentu sa aktuálne prešetrujú.
Podľa jeho slov boli ihneď po páde spustené pátracie a záchranné akcie. „Záchranné zložky posádky okamžite evakuovali a transportovali do nemocnice na lekárske vyšetrenia a potrebnú liečbu,“ dodal hovorca. Zároveň poznamenal, že stav všetkých letcov je momentálne stabilizovaný.
Základne v ohrození
Kuvajt patrí medzi arabské krajiny, ktoré hostia americké vojenské jednotky a stali sa terčom iránskych odvetných útokov. Teherán v posledných dňoch cielene ostreľuje infraštruktúru USA v regióne ako reakciu na masívnu ofenzívu Izraela a Spojených štátov.
Súčasná vlna násilia nabrala na intenzite po sobotňajšom útoku, pri ktorom bol zlikvidovaný aj iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Kým prezident Donald Trump očakáva koniec hlavných bojových operácií do štyroch týždňov, iránske drony a rakety naďalej ohrozujú bezpečnosť v okolí spojeneckých základní, čo zvyšuje riziko incidentov, akým bola dnešná havária F-15.