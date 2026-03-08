Obrovská tragédia pri Novom Meste: Chlapec (†4) neprežil zrážku s autom, šoféroval jeho otec!

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Rodinná tragédia, ktorá nemá obdoby, zasiahla okolie Nového Mesta nad Váhom. Na jednej z čerpacích staníc došlo k nešťastnej udalosti, pri ktorej prišiel o život len štvorročný chlapček. Podľa predbežných informácií ho pri cúvaní zrazilo osobné auto. Za volantom vozidla sedel v osudnej chvíli jeho vlastný otec.
Pri manévrovaní na čerpacej stanici došlo k nešťastnému kontaktu medzi vozidlom a malým dieťaťom. Napriek okamžitej snahe záchranárov a prítomných osôb sa chlapčekovi už pomôcť nepodarilo. Utrpel zranenia, ktoré boli, žiaľ, nezlučiteľné so životom. Informuje o tom televízia JOJ.
Otec dieťaťa skončil bezprostredne po nehode v opatere záchranárov a psychológov. Okolnosti, za akých k tragédii došlo, sú predmetom vyšetrovania polície, ktorá na mieste zabezpečovala stopy.