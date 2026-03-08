Kuba je v posledných chvíľach života, vyhlásil Trump: Díaz-Canel označil jeho summit za neokoloniálny

HAVANA - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v sobotu vyhlásil, že latinskoamerický summit, ktorý zvolal jeho americký náprotivok na Floridu, bol „neokoloniálny“. Donald Trump na stretnutí okrem iného vyhlásil, že Kuba zažíva posledné chvíle svojho života, píše o tom agentúra AFP.
„Malý, reakcionársky a neokoloniálny summit na Floride, ktorý zvolali USA za účasti pravicových vlád z regiónu, ich zaväzuje akceptovať smrtiace použitie americkej vojenskej sily na riešenie vnútorných problémov a udržiavanie poriadku a mieru vo svojich krajinách,“ uviedol Díaz-Canel v príspevku na sieti X.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil založenie novej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“ zo západnej pologule. Členstvo v nej podľa jeho slov formálne potvrdilo zatiaľ 17 krajín. Na stretnutí s Trumpom sa zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri z Argentíny, Bolívie, Čile, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádoru, Salvádoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaja a Trinidadu a Tobaga.
Trump sa na summite opätovne vyjadril aj ku Kube. „Postarám sa o Kubu. Nemajú peniaze, nemajú ropu. Majú zlú filozofiu, majú zlý režim, ktorý je zlý už dlho. Kuba je v posledných chvíľach svojho života,“ vyhlásil americký prezident. Podľa Trumpa chce Kuba uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu a rokuje o nej s ním a s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Chcú rokovať a rokujú s Marcom, so mnou a niektorými ďalšími a myslím si, že dohoda s Kubou by sa dala dosiahnuť veľmi ľahko,“ uviedol.