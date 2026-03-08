Slovensko už evakuovalo takmer 500 ľudí! Z Rijádu a Maskatu prileteli ďalšie tri repatriačné špeciály

BRATISLAVA - Slovenská republika prepravila v sobotu (7. 3.) do bezpečia 115 osôb z toho 102 slovenských občanov v rámci troch ďalších repatriačných letov zo saudskoarabského Rijádu a ománskeho Maskatu. Celkový počet evakuovaných tak po 12 repatriačných letoch vzrástol na 484. Do utorka (10. 3.) sú plánované ešte ďalšie štyri repatriačné lety. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„MZVEZ SR v súčinnosti s rezortmi obrany a vnútra intenzívne pracuje na organizácii ďalších letov. Nad rámec doteraz naplánovaných repatriácií sa aktuálne podarilo získať nevyhnutné povolenia a pridať evakuačný let, ktorý v utorok poletí do Spojených arabských emirátov, kde je zaregistrovaných najviac slovenských občanov,“ priblížil rezort.
Desiatky pasažierov v bezpečí
Spresnil, že v rámci prvej repatriácie zo Saudskej Arábie priviezol v sobotu vládny špeciál Ministerstva vnútra SR z Rijádu spolu 32 občanov. „Jeho druhý špeciál zároveň dopravil z ománskeho Maskatu ďalších 72 pasažierov. Rovnako z ománskeho Maskatu dorazil vojenský špeciál ministerstva obrany s 11 občanmi. Na palubách slovenských repatriačných letov boli okrem 102 občanov SR pasažieri z Česka, Írska, Nemecka, Portugalska, Rumunska a Slovinska,“ dodalo ministerstvo.
MZVEZ konštatovalo, že od začiatku evakuačných operácií Slovensko zabezpečilo 12 repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 484 osôb, z toho 360 občanov Slovenskej republiky. „V rámci solidarity a partnerských mechanizmov poskytla Slovenská republika pomoc tiež 124 občanom ďalších 25 národností. Slovenskej strane a jej občanom poskytlo kapacity na repatriáciu súčasne viacero partnerských krajín, predovšetkým Česko, Malta, Rakúsko, Slovinsko či Taliansko,“ vymenoval rezort.
Zintenzívnenie evakuačných letov
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na repatriačných letoch počas krízovej situácie. Ocenil aj prácu konzulárno-krízového tímu, ktorý asistoval na letisku v Maskate pri realizácii dvojice repatriačných letov. Rezort podotkol, že naďalej hľadá možnosti pre zintenzívnenie evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.
Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka automaticky neznamená zaradenie na repatriačný let.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.