Trump o masakre v dievčenskej škole: Urobil to Irán! Ich strely sú vraj nepresné, Revolučné gardy zúria

WASHINGTON - Prezident Donald Trump v sobotu obvinil Irán z útoku na dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Informuje o tom agentúra AFP.
„Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože, ako viete, ich munícia je veľmi nepresná. Nemajú absolútne žiadnu presnosť,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Podľa iránskych úradov zasiahol minulú sobotu útok základnú školu pre dievčatá, pričom zahynulo viac ako 150 ľudí, prevažne študentiek. Izrael a Spojené štáty sa k údajnému útoku neprihlásili. Americkí predstavitelia uvádzajú, že vyšetrovanie stále prebieha, zatiaľ čo Irán obvinil z útoku Washington.
Samotný útok a počet obetí však doposiaľ nezávislé zdroje nepotvrdili. Agentúra AFP uvádza, že nemala prístup na miesto, aby mohla incident overiť, a nepodarilo sa jej ani získať nezávislé potvrdenie o počte obetí. Iránske Revolučné gardy v piatok vyhlásili, že na americkú leteckú základňu Zafra v Spojených arabských emirátoch (SAE) zaútočili preto, že podľa nich bol práve odtiaľ riadený útok na dievčenskú školu v Iráne.
Odveta Revolučných gárd
„Letecká základňa Zafra, ktorá patrí americkým teroristom v regióne, bola napadnutá pomocou dronov a navádzaných rakiet,“ uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení odvysielanom v štátnej televízii. Ani Izrael, ani Spojené štáty sa k údajnému útoku na školu neprihlásili. Pentagón potvrdil, že incident vyšetruje, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA „by školu úmyselne nenapadli“.
Denník The New York Times (NYT) však vo štvrtok informoval, že vyhlásenia amerických ozbrojených síl o útoku na námorné ciele v blízkosti Hormuzského prielivu, kde sa nachádza základňa Revolučných gárd, „naznačujú, že útok (na školu) s najväčšou pravdepodobnosťou vykonali oni“. Analýza príspevkov na sociálnych sieťach z času útoku, ako aj fotografií a videí od svedkov naznačuje, že škola bola zasiahnutá v rovnakom čase ako námorné základne gárd, napísal NYT.